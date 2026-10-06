Сборная Латвии была близка к ничьей в матче Лиги наций против Кипра, но пропустила решающий мяч уже в компенсированное время. После финального свистка главный тренер Паоло Николато признался, что это поражение стало для команды самым тяжелым.

Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато назвал поражение от Кипра самым болезненным за время своей работы с командой. По его словам, особенно тяжело проигрывать, когда исход встречи решается буквально на последних секундах.

В понедельник в Никосии латвийская сборная уступила Кипру со счетом 1:2 в матче четвертого тура Лиги C Лиги наций УЕФА. Победный гол хозяева забили уже перед финальным свистком — отличился Маркус Эдвардс.

До этого Латвия сумела выйти вперед благодаря точному удару Эдуарда Дашкевича, однако киприоты сначала восстановили равновесие усилиями Иоанниса Кости, а затем вырвали победу в самой концовке встречи.

После матча Николато напомнил, что после игры с Черногорией говорил о «правильном способе проиграть». Теперь же, по его словам, команда пережила самый болезненный сценарий — вести в счете и потерять очки в последние мгновения.

По словам наставника, далеко не все в игре получилось так, как планировалось, однако команда действовала с правильным настроем. Он отказался искать виноватых, отметив, что ошибки случаются даже у футболистов самого высокого уровня.

Такие поражения особенно тяжелы тем, что перечеркивают результат практически всей встречи. При этом подобные концовки нередко становятся важным опытом для молодых игроков.

Николато также подчеркнул, что сборная старалась придерживаться своего игрового плана и в целом это удавалось. После красивого гола Дашкевича команда несколько отошла от первоначальной тактики, но тренер не считает это главной причиной поражения.

Несмотря на неудачные результаты, наставник отметил и положительные моменты октябрьского сбора. По его словам, сразу два футболиста забили свои первые мячи за национальную команду, а несколько игроков сумели закрепиться в составе и проявить себя.

После четырех туров Лиги наций положение в группе C2 остается непростым для латвийской сборной. Черногория лидирует с 10 очками, Кипр набрал 7, Армения — 4, а у Латвии остается лишь одно очко.

Впереди у национальной команды еще два ноябрьских матча — в гостях против Черногории и дома против Армении. Именно они определят, с каким итогом Латвия завершит нынешний розыгрыш Лиги наций.