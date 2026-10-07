Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Остапенко и Се отдали соперницам всего пять геймов и пробились в четвертьфинал в Пекине 0 50

Спорт
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко и Се
ФОТО: Instagram

Алена Остапенко продолжает успешное выступление в парном разряде турнира WTA 1000 в Пекине. Вместе с представительницей Тайваня Се Шувэй латвийская теннисистка в двух сетах выиграла матч второго круга и вышла в четвертьфинал.

В среду Остапенко и Се, посеянные на турнире под третьим номером, обыграли россиянок Ирину Хромачёву и Людмилу Самсонову — 6:3, 6:2. Таким образом, для выхода в четвертьфинал латвийско-тайваньской паре понадобилось всего два сета. Результат матча подтверждается данными турнира.

За выход в четвертьфинал Остапенко получила 215 рейтинговых очков WTA в парном разряде.

Следующими соперницами Остапенко и Се станут новозеландка Эрин Рутлифф и представительница Индонезии Алдила Сутджиади. В своем матче второго круга они победили посеянных под седьмым номером Анну Данилину из Казахстана и американку Дезире Кравчик — 6:4, 6:4.

Теперь Остапенко и Се отделяет одна победа от полуфинала пекинского турнира.

Старт соревнований для третьих сеяных получился значительно сложнее. В первом круге они встречались с китаянками Цзян Синьюй и Ван Сиюй, получившими wild card. После обмена сетами Остапенко и Се выиграли решающий тай-брейк и весь матч — 6:1, 1:6, 10:4.

В Пекине Остапенко выступала и в одиночном разряде. Латвийская теннисистка, посеянная под 24-м номером, начала турнир со второго круга и победила бывшую вторую ракетку мира испанку Паулу Бадосу — 7:6 (7:5), 7:5.

В третьем круге Остапенко уступила бельгийке Элизе Мертенс — 2:6, 6:3, 3:6, завершив выступление в одиночном турнире. За этот результат она заработала 65 рейтинговых очков.

Таким образом, борьбу за трофей в Пекине Остапенко продолжает только в парном разряде. Турнир на кортах с твердым покрытием завершится в воскресенье.

×
#теннис #спорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Остапенко
Изображение к статье: Латвийский хоккей представлен на самом высоком уровне.
Изображение к статье: Месси
Изображение к статье: Майкл Джордан

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: латышский легион
В мире
Изображение к статье: Ксения Гох
ЧП и криминал
Изображение к статье: сдача крови
Наша Латвия
Изображение к статье: Санкции против России
В мире
Изображение к статье: Asahi
Бизнес
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: латышский легион
В мире
Изображение к статье: Ксения Гох
ЧП и криминал
Изображение к статье: сдача крови
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео