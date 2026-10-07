Алена Остапенко продолжает успешное выступление в парном разряде турнира WTA 1000 в Пекине. Вместе с представительницей Тайваня Се Шувэй латвийская теннисистка в двух сетах выиграла матч второго круга и вышла в четвертьфинал.

В среду Остапенко и Се, посеянные на турнире под третьим номером, обыграли россиянок Ирину Хромачёву и Людмилу Самсонову — 6:3, 6:2. Таким образом, для выхода в четвертьфинал латвийско-тайваньской паре понадобилось всего два сета. Результат матча подтверждается данными турнира.

За выход в четвертьфинал Остапенко получила 215 рейтинговых очков WTA в парном разряде.

Следующими соперницами Остапенко и Се станут новозеландка Эрин Рутлифф и представительница Индонезии Алдила Сутджиади. В своем матче второго круга они победили посеянных под седьмым номером Анну Данилину из Казахстана и американку Дезире Кравчик — 6:4, 6:4.

Теперь Остапенко и Се отделяет одна победа от полуфинала пекинского турнира.

Старт соревнований для третьих сеяных получился значительно сложнее. В первом круге они встречались с китаянками Цзян Синьюй и Ван Сиюй, получившими wild card. После обмена сетами Остапенко и Се выиграли решающий тай-брейк и весь матч — 6:1, 1:6, 10:4.

В Пекине Остапенко выступала и в одиночном разряде. Латвийская теннисистка, посеянная под 24-м номером, начала турнир со второго круга и победила бывшую вторую ракетку мира испанку Паулу Бадосу — 7:6 (7:5), 7:5.

В третьем круге Остапенко уступила бельгийке Элизе Мертенс — 2:6, 6:3, 3:6, завершив выступление в одиночном турнире. За этот результат она заработала 65 рейтинговых очков.

Таким образом, борьбу за трофей в Пекине Остапенко продолжает только в парном разряде. Турнир на кортах с твердым покрытием завершится в воскресенье.