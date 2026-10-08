Президент Всемирной федерации шашек (FMJD) Янек Мягги считает, что из-за начатой Россией войны в Украине конкуренция на многих крупных спортивных соревнованиях исказилась, поскольку из-за санкций на старт не всегда могли выйти сильнейшие спортсмены мира, пишет Postimees.

В начале недели Мягги принял участие в мероприятии Международного олимпийского комитета (МОК) SportAccord в Лозанне. Этот ежегодный форум объединяет международные головные организации различных видов спорта – как олимпийских, так и неолимпийских. Обычно на нем присутствуют представители более ста международных федераций.

По словам Мягги, программа была насыщенной: классические доклады, приемы и череда встреч, на которых общаются мировые спортивные лидеры. Он и раньше неоднократно бывал на SportAccord и считает его саммитом спортивной политики.

На мероприятии также присутствовали президент МОК Кирсти Ковентри и бывший глава организации Томас Бах, с которыми общался Мягги. Оба президента подверглись серьезной критике за то, что во многом смягчили ограничения, введенные в 2022 году в отношении российских и белорусских спортсменов.

По словам Мягги, тема изоляции России и Беларуси от международной спортивной жизни, разумеется, присутствовала на форуме, но больше в кулуарах, поскольку там люди говорят гораздо свободнее.

«Война в Украине и силовая политика – это ужасно, и здесь нечего обсуждать», – говорит Мягги в интервью Postimees.

По словам Мягги, если отойти от большой политики и взглянуть на уровень спортивной дипломатии, картина становится значительно сложнее. Например, в шашках отстранение России и Беларуси от титульных соревнований колоссально исказило конкуренцию.

«И это произошло не только в шашках, но и во многих других видах спорта – абсолютные лидеры оказались в стороне», – говорит Мягги, добавляя, что извлечь из этого выгоду пытались другие страны, например Китай.

«Россияне и белорусы – абсолютные лидеры в шашках, но многие из них больше не работают в России, а наняты, например, тренерами в Китай. Я лично встречался с некоторыми из них в Китае, куда ездил в августе на крупный турнир. В результате Китай в интеллектуальных видах спорта, особенно в шашках, развивается с невероятной скоростью, потому что у них есть сильнейшие тренеры и огромный кадровый резерв», – говорит Мягги, чья федерация шашек в этом году снова допустила белорусских спортсменов к международным соревнованиям.