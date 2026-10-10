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Восемь секунд: зафиксирован самый быстрый гол в истории бундеслиги 0 113

Спорт
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV

Мюнхенская «Бавария» в гостевом матче пятого тура против «Аугсбурга» пропустила самый быстрый гол в истории бундеслиги, сообщает Opta.

Полузащитник «Аугсбурга» Робин Фелльхауэр отличился уже на восьмой секунде встречи после грубой ошибки голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Через несколько секунд после начала игры 41-летний вратарь попытался разыграть мяч метрах в 30 м от своих ворот, но попал в Фелльхауэра, который перехватил его и поразил пустые ворота.

Предыдущий рекорд составлял девять секунд. Его делили Карим Беллараби («Байер»; 23 августа 2014 года в матче против дортмундской «Боруссии» и Кевин Фолланд («Хоффенхайм»; 22 августа 2015 года в матче против «Баварии»).

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#футбол #спорт #Бавария
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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