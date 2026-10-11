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Умер прославленный хоккейный тренер Эвалдс Грабовскис 0 302

Спорт
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвалдс Грабовскис
ФОТО: LETA

В воскресенье в возрасте 85 лет скончался бывший тренер сборной Латвии по хоккею Эвалдс Грабовскис, сообщает Латвийская хоккейная федерация (ЛХФ).

Грабовскис возглавлял сборную Латвии в 1995 году, а ещё два сезона работал помощником главного тренера. Он также занимался административной работой в ЛХФ и помогал тренировать юношеские сборные.

В хоккейной карьере Грабовскис выступал на позиции защитника за команды VR, «Броцены» и рижскую «Даугаву». Позднее он стал тренером и возглавлял, в частности, рижское «Динамо» и команду «Latvijas Bērzs».

В 1980-х годах Грабовскис также руководил сборной Болгарии, а в 1990-х работал со сборной Польши. Кроме того, он тренировал команды в Латвии, Польше и Германии.

В 2019 году Грабовскис получил награду ЛХФ за вклад в развитие хоккея на протяжении всей жизни.

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#хоккей #Латвия #спорт #память #карьера
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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