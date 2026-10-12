Первая ракетка Латвии Алена Остапенко опустилась с 32-го на 34-е место в мировом рейтинге WTA в одиночном разряде. При этом в парном рейтинге латвийская теннисистка сохранила 12-ю позицию.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко потеряла две позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь занимает 34-е место в мире в одиночном разряде.

Как сообщает ЛЕТА, на прошлой неделе Остапенко дошла до третьего круга турнира категории WTA 1000 в Пекине. На этой неделе латвийская спортсменка планирует выступить на соревнованиях аналогичной категории в Ухане.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая опустилась сразу на семь строчек и теперь занимает 131-е место.

Среди других латвийских теннисисток изменения оказались разнонаправленными.

Беатрисе Зелтиня потеряла четыре позиции и находится на 439-м месте. В то же время Элза Томасе поднялась на 17 строчек — до 693-го места, а Сабине Рутлаука улучшила результат на десять позиций и теперь занимает 721-е место.

Еще более заметный подъем продемонстрировала Аделина Лачинова, прибавившая 25 позиций и поднявшаяся на 787-е место.

Завершившая профессиональную карьеру Анастасия Севастова опустилась сразу на 215 строчек — до 840-го места.

Диана Марцинкевич потеряла 47 позиций и занимает 917-е место. Даниэла Висмане, напротив, поднялась на 53 строчки — до 952-го места.

Даниэла Дарта Фелдмане опустилась на 92 позиции и теперь находится на 1334-м месте, а Анна Озерова поднялась на 44 строчки — до 1466-го места.

В парном разряде позиции Остапенко остаются значительно выше: она сохранила 12-е место в мировом рейтинге.

Семенистая поднялась на одну строчку и занимает 195-е место, Зелтиня прибавила 11 позиций и находится на 287-м месте.

Томасе улучшила результат на 18 позиций — до 552-го места. Марцинкевич поднялась на 14 строчек — до 971-го места, а Фелдмане опустилась на 944-ю позицию. Еще восемь латвийских теннисисток находятся за пределами первой тысячи парного рейтинга.

Согласно предоставленным данным, в первой десятке одиночного рейтинга лидерство сохраняет Елена Рыбакина из Казахстана. Второй идет белоруска Арина Соболенко, а на третье место поднялась россиянка Мирра Андреева, обойдя американок Джессику Пегулу и Кори Гауфф.

Следующие позиции занимают украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Мухова, ее соотечественница Линда Носкова, полька Ига Швёнтек и украинка Марта Костюк.

Лидером мирового рейтинга WTA в парном разряде остается чешская теннисистка Катерина Синякова.