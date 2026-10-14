Попытка поддержать Криштиану Роналду на фоне его конфликта с руководством сборной Португалии обернулась неловкой историей для его спутницы Джорджины Родригес. Она распространила в социальных сетях резкое высказывание, якобы принадлежавшее легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону. Однако вскоре выяснилось, что достоверных подтверждений подлинности цитаты нет.

На фоне разногласий между Криштиану Роналду и главным тренером португальской сборной Жорже Жезушем внимание болельщиков привлекла публикация Джорджины Родригес.

Спутница знаменитого футболиста поделилась в Instagram сообщением, в котором Алекс Фергюсон якобы выступил в защиту своего бывшего подопечного и раскритиковал отношение к нему со стороны тренерского штаба национальной команды.

Публикация быстро привлекла внимание поклонников Роналду. Ведь Фергюсон — не просто известный тренер, а человек, сыгравший важнейшую роль в становлении португальца как звезды мирового футбола.

Именно под руководством шотландского специалиста молодой Роналду раскрыл свой талант в «Манчестер Юнайтед», выиграл Лигу чемпионов и получил первый «Золотой мяч».

Поэтому предполагаемое вмешательство Фергюсона в конфликт выглядело особенно значимым.

Громкие слова оказались неподтвержденными

Однако вскоре возникли вопросы к подлинности распространенного заявления.

Как сообщили спортивные издания talkSPORT и Goal, приписываемая Фергюсону цитата оказалась фальшивой.

Не было обнаружено достоверного интервью, пресс-конференции или официального заявления, в котором бывший наставник «Манчестер Юнайтед» произнес бы эти слова.

После появления сообщений о недостоверности цитаты Джорджина удалила публикацию.

Таким образом, история, которую многие болельщики восприняли как публичную поддержку Роналду со стороны его знаменитого наставника, обернулась новым скандалом в социальных сетях.

При этом нет оснований утверждать, что Джорджина намеренно распространяла ложную информацию. Не исключено, что она сама поверила публикации, которую решила разместить у себя.

Почему мнение Фергюсона так важно для Роналду

Отношения Криштиану Роналду и Алекса Фергюсона давно выходят за рамки обычного сотрудничества футболиста и тренера.

Португалец неоднократно говорил, что считает шотландского специалиста одним из самых важных людей в своей профессиональной жизни.

Именно Фергюсон в 2003 году убедил руководство «Манчестер Юнайтед» приобрести 18-летнего Роналду у лиссабонского «Спортинга».

За шесть сезонов совместной работы футболист превратился из перспективного юноши в одного из лучших игроков планеты.

В 2009 году Роналду перешел в мадридский «Реал», однако сохранил теплые отношения с бывшим наставником.

Поэтому любая публикация, в которой Фергюсон якобы оценивает поступки Роналду, неизменно вызывает повышенный интерес.

Конфликт, который не утихает

История с поддельной цитатой возникла на фоне напряженных отношений Роналду с тренерским штабом сборной Португалии.

Футболист выразил недовольство тем, что не получил ожидаемого игрового времени в матче против Норвегии. Позднее он покинул расположение национальной команды, а ситуация переросла в публичный спор.

На этом фоне болельщики внимательно следят за любыми высказываниями известных людей, связанных с португальским нападающим.

Именно поэтому сообщение о предполагаемой поддержке со стороны Фергюсона быстро распространилось в интернете.

Однако история показала, насколько легко в разгар спортивного конфликта неподтвержденная цитата может быть принята за настоящее заявление.

В результате вместо ожидаемой поддержки Роналду публикация Джорджины Родригес привлекла внимание к проблеме распространения недостоверной информации о знаменитостях.

В публикацию можно добавить конкретную деталь, которая делает историю заметно интереснее.

По данным португальского издания A Bola, Джорджина не просто перепостила фальшивую цитату, но и сопроводила ее собственным выпадом в адрес Жорже Жезуша: «Не знаю, как этот человек может носить имя Христа». В португальском языке фамилия Jesus совпадает с именем Иисуса. Публикацию она вскоре удалила.