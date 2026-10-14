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Капризов возглавил список снайперов сезона НХЛ 0 77

Спорт
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кирилл Капризов

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов возглавил список лучших снайперов сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс» (2:5). Теперь на его счету восемь голов.

Второе место в гонке лучших снайперов НХЛ делят Кайл Коннор («Виннипег»), Алекси Лафреньер («Нью-Йорк Рейнджерс») и Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»). На их счету по семь шайб.

Ранее 29-летний Капризов в матче против «Флориды» стал первым российским хоккеистом в сезоне, оформившим хет-трик.

«Миннесота» занимает третье место в Центральном дивизионе, набрав девять очков в семи встречах. В следующем матче команда в ночь на 16 октября примет «Сент-Луис Блюз».

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#хоккей #НХЛ #спорт
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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