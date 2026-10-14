Капризов оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс» (2:5). Теперь на его счету восемь голов.

Второе место в гонке лучших снайперов НХЛ делят Кайл Коннор («Виннипег»), Алекси Лафреньер («Нью-Йорк Рейнджерс») и Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»). На их счету по семь шайб.

Ранее 29-летний Капризов в матче против «Флориды» стал первым российским хоккеистом в сезоне, оформившим хет-трик.

«Миннесота» занимает третье место в Центральном дивизионе, набрав девять очков в семи встречах. В следующем матче команда в ночь на 16 октября примет «Сент-Луис Блюз».