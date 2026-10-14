Предстоящий футбольный матч между амстердамским «Аяксом» и хорватским «Хайдуком» оказался в центре серьезного скандала еще до стартового свистка. В хорватском Сплите полиция задержала 18 болельщиков нидерландского клуба, у которых, по сообщениям местных СМИ, обнаружили холодное оружие.

Одновременно появились сведения о нападениях на приезжих фанатов со стороны местных ультрас. «Аякс» предупредил своих сторонников об опасности и призвал соблюдать осторожность.

Инцидент произошел в хорватском городе Сплит, где «Аякс» должен провести гостевой матч против местного «Хайдука» в рамках Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на хорватские СМИ, полиция задержала 18 болельщиков амстердамской команды.

По информации местных журналистов, у задержанных предположительно обнаружили холодное оружие. На столах террасы также находились каменные блоки.

Фото: Dalmatinski

Полиция решила действовать на опережение

Как пишет NH Nieuws со ссылкой на хорватские издания, задержание носило превентивный характер.

Правоохранители стремились предотвратить возможное столкновение между болельщиками «Аякса» и радикально настроенными сторонниками «Хайдука».

Местные власти опасаются, что противостояние двух фанатских группировок может перерасти в массовые беспорядки.

При этом пока не сообщается, предъявлены ли задержанным официальные обвинения и какое именно оружие было у них обнаружено.

Болельщиков «Аякса» поджидают после поездок на такси

Одновременно с сообщениями о задержаниях появились сведения о нападениях на нидерландских болельщиков.

Объединение болельщиков «Аякса» заявило, что некоторые фанаты клуба подверглись нападениям со стороны сторонников «Хайдука».

Сам амстердамский клуб также подтвердил, что получил несколько сообщений от болельщиков, столкнувшихся в Сплите с запугиванием и физической агрессией. Особую тревогу вызвала информация о возможном участии местных таксистов в поиске приезжих фанатов.

По поступившим в клуб сообщениям, некоторые водители якобы передавали представителям радикальной группировки болельщиков «Хайдука» сведения о том, что перевозят сторонников «Аякса». После этого приезжих могли поджидать в местах высадки из автомобилей.

В отдельных случаях, как утверждает клуб, у болельщиков проверяли багаж, разыскивая предметы с символикой амстердамской команды. Независимого подтверждения этих сообщений пока нет.

«Будьте внимательны к собственной безопасности»

Руководство «Аякса» сообщило, что полиция проинформирована о возможных нападениях. Для обеспечения безопасности приезжих болельщиков присутствие правоохранителей усилено в аэропорту и непосредственно в городе. Однако клуб призвал своих сторонников не терять бдительности.

«Продолжайте внимательно относиться к собственной безопасности», — говорится в обращении «Аякса». Еще до поездки клуб предупреждал болельщиков о возможных рисках в Сплите.

В обращении отмечалось, что сторонники «Хайдука» известны своей фанатичной поддержкой команды и могут агрессивно реагировать на людей с символикой «Аякса» или на узнаваемые группы нидерландских болельщиков.

В связи с этим фанатам рекомендовали соблюдать осторожность и избегать ситуаций, которые могут спровоцировать конфликт.

Матч состоится на фоне повышенных мер безопасности

Несмотря на напряженную обстановку, отмена футбольной встречи не объявлялась. Матч между «Хайдуком» и «Аяксом» в рамках Лиги конференций должен начаться в 18:45 по местному времени.

Ожидается, что полиция продолжит усиленное патрулирование города, чтобы предотвратить столкновения между болельщиками.

Таким образом, еще до начала игры внимание оказалось приковано не столько к спортивному противостоянию, сколько к безопасности людей, приехавших поддержать свои команды.

Задержание 18 человек, сообщения о холодном оружии и предполагаемых нападениях на приезжих фанатов вновь поставили вопрос о том, насколько далеко может зайти футбольное соперничество за пределами стадиона.