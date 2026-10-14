Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко в среду, 14 октября, пробилась в 1/8 финала турнира WTA 1000 в китайском Ухане, одержав волевую победу над четвертой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой.

Матч второго круга продолжался более двух часов и завершился со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Остапенко, занимающей 34-е место в мировом рейтинге. Пегула была посеяна на турнире под вторым номером.

Первый сет сложился для латвийской теннисистки неудачно. Остапенко быстро уступила 0:2, затем сумела выиграть гейм, но американка увеличила преимущество до 5:1 и довела партию до победы — 6:2.

Во втором сете при счете 2:3 Остапенко понадобилась медицинская помощь. После паузы она сумела взять подачу соперницы всухую и сравнять счет — 3:3.

В дальнейшем борьба дошла до тай-брейка, где Пегула повела 3:0. Однако Остапенко отыгралась, а затем спасла два матчбола и вырвала победу со счетом 9:7.

В решающей партии латвийская теннисистка захватила инициативу, повела 3:1, затем 5:2 и завершила матч победой — 6:3.

За выход в 1/8 финала Остапенко заработала 120 рейтинговых очков WTA. Следующей соперницей латвийки станет победительница встречи между канадкой Лейлой Фернандес (25-я ракетка мира) и китаянкой Ши Хань (217-я), пробившейся в основную сетку через квалификацию.

В первом круге Остапенко уверенно обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину (82-я в рейтинге WTA) — 6:1, 6:1. Пегула как вторая сеяная начала выступление сразу со второго круга.

Это была седьмая встреча Остапенко и Пегулы. До матча в Ухане латвийка выиграла два из шести предыдущих поединков. Последний раз они встречались в нынешнем сезоне на турнире в Индиан-Уэллсе, где американка победила в третьем круге со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Предыдущим турниром Остапенко был WTA 1000 в Пекине, завершившийся в воскресенье. Там она выбыла в третьем круге, уступив испанке Пауле Бадосе.

Пегула до Уханя не выступала после Открытого чемпионата США, где в полуфинале проиграла белоруске Арине Соболенко.

Остапенко участвует в турнире в Ухане в пятый раз. Ее лучший результат здесь — полуфинал 2017 года. В прошлом сезоне она выбыла в первом круге. Пегула выступает в Ухане в четвертый раз и в прошлом году дошла до финала.

Турнир проходит на кортах с твердым покрытием и является последним соревнованием категории WTA 1000 в нынешнем сезоне.