Международная федерация футбола (FIFA) рассматривает масштабное увеличение финансовой поддержки своих 211 национальных ассоциаций. Согласно новому предложению, каждая из них сможет получить до 25 миллионов долларов за четырехлетний период вместо прежних 10 миллионов. План обсуждается на фоне разногласий между президентом FIFA Джанни Инфантино и руководством европейского футбола.

Международная федерация футбола (FIFA) готовит новую программу финансирования национальных футбольных ассоциаций общим объемом 6,35 миллиарда долларов. Предполагается, что в следующем четырехлетнем цикле поддержка каждой из 211 федераций увеличится с 10 до 25 миллионов долларов.

Как сообщает агентство AP со ссылкой на два осведомленных источника, дополнительные расходы FIFA рассчитывает покрыть за счет доходов от чемпионата мира по футболу, который проходил в США, Канаде и Мексике.

По прогнозам организации, общая выручка за цикл 2022–2026 годов достигнет примерно 15 миллиардов долларов. Эта сумма, по словам источников, значительно превышает первоначальные ожидания.

Новый механизм распределения средств обсуждается с руководителями континентальных футбольных конфедераций. 28 сентября президент FIFA Джанни Инфантино направил главам шести конфедераций письмо с предложением увеличить финансовую поддержку национальных ассоциаций.

«В целом ваши предложения подтверждают широкое единодушие относительно главной цели — финансовый успех FIFA должен служить футболу и всем 211 ассоциациям — членам FIFA», — говорится в письме.

Инфантино также выразил уверенность, что совместная работа позволит обеспечить устойчивое финансирование футбола во всех регионах мира.

Предполагается, что новый план сначала рассмотрит Совет FIFA, после чего его вынесут на утверждение конгресса организации в марте 2027 года.

Для национальных федераций увеличение выплат может означать дополнительные возможности финансировать подготовку игроков, развитие детско-юношеского футбола и инфраструктурные проекты. Однако конкретные условия использования средств пока не представлены.

При этом предложение появилось в непростой для руководства FIFA политической обстановке.

Джанни Инфантино намерен баллотироваться на четвертый президентский срок, однако его отношения с рядом континентальных конфедераций заметно осложнились после спора вокруг коммерческих прав на чемпионат мира.

Летом разногласия вызвала инициатива продажи этих прав частным инвесторам. Представители трех континентальных конфедераций сочли предложение неприемлемым, а Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) неоднократно заявлял об утрате доверия к президенту FIFA.

В августе UEFA сообщила о подготовке уголовной жалобы в Швейцарии в связи с возможными нарушениями при управлении финансами в рамках предполагаемой сделки. Кроме того, организация обратилась в американские суды за разрешением на сбор доказательств.

На этом фоне европейские футбольные руководители обсуждают возможность выдвижения альтернативного кандидата на пост президента FIFA.

В состав UEFA входят 55 национальных ассоциаций — более четверти всех членов FIFA, обладающих правом голоса на президентских выборах.

Выборы назначены на 18 марта 2027 года и должны пройти в Рабате, столице Марокко. Потенциальные соперники Инфантино должны выдвинуть свои кандидатуры до 18 ноября.

В прошлом месяце действующий президент FIFA заявил о готовности к независимой проверке системы управления организацией и рассмотрению возможных реформ.

Между тем источники AP сообщили, что континентальные конфедерации предложили задействовать для финансирования новой программы резервы FIFA. Сейчас они предусматривают выделение каждой из шести конфедераций по 99 миллионов долларов.

Таким образом, обсуждение рекордного увеличения выплат национальным федерациям проходит одновременно с подготовкой к президентским выборам и продолжающимися разногласиями о финансовом управлении FIFA.

Окончательное решение о новой программе поддержки еще не принято.