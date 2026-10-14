Первая ракетка Латвии Алена Остапенко одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, и вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в китайском Ухане. Латвийская теннисистка уступила первый сет, во втором отыграла два матчбола, а затем довела встречу до победы — 2:6, 7:6 (9:7), 6:3.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко, занимающая 34-е место в мировом рейтинге WTA, преподнесла одну из сенсаций турнира в Ухане, обыграв вторую сеяную соревнований Джессику Пегулу из США. Напряженный трехсетовый матч продолжался более двух часов и завершился победой Остапенко со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:3.

Как сообщает агентство LETA, встреча второго круга началась неудачно для представительницы Латвии. Пегула быстро захватила инициативу, повела 2:0, а затем увеличила преимущество до 5:1. Остапенко удалось выиграть еще один гейм, но первый сет остался за американкой — 6:2.

Во второй партии борьба стала значительно напряженнее. При счете 2:3 Остапенко потребовалась медицинская помощь, однако после паузы она сумела переломить ход игры. Латвийская теннисистка выиграла гейм на подаче соперницы, не отдав ни одного очка, и сравняла счет.

Дальнейшая борьба привела к тай-брейку, который стал решающим эпизодом матча.

Пегула повела 3:0, но Остапенко восстановила равновесие. Затем американка получила два матчбола, однако не смогла реализовать ни один из них.

Латвийская теннисистка воспользовалась шансом, выиграла тай-брейк со счетом 9:7 и перевела встречу в третий сет.

В решающей партии Остапенко уже сама диктовала ход игры. Она повела 3:1, затем увеличила преимущество до 5:2. Пегула сумела сократить отставание, но остановить соперницу не смогла — 6:3.

Эта победа стала для Остапенко третьей в семи очных встречах с Пегулой. До матча в Ухане американка лидировала в их противостоянии со счетом 4:2.

Последний раз теннисистки играли друг против друга в нынешнем сезоне на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Тогда Пегула одержала победу в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:2.

Выход в 1/8 финала принес Остапенко 120 рейтинговых очков WTA.

В следующем круге представительница Латвии встретится с победительницей матча между канадкой Лейлой Фернандес, занимающей 25-е место в мировом рейтинге, и китаянкой Ши Хань, которая находится на 217-й позиции и пробилась в основную сетку через квалификацию.

На старте турнира Остапенко уверенно обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину — 6:1, 6:1. Пегула, посеянная под вторым номером, первый круг пропускала.

Для Остапенко нынешнее выступление в Ухане стало пятым в карьере. Ее лучший результат здесь — выход в полуфинал в 2017 году. В прошлом сезоне латвийская теннисистка завершила борьбу уже в первом круге.

Турнир в Ухане проводится на кортах с твердым покрытием и завершает серию соревнований категории WTA 1000 в нынешнем сезоне.

Победа над четвертой ракеткой мира дает Остапенко возможность продолжить борьбу за один из самых значимых результатов сезона.