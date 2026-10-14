В Мексике выступление профессиональных рестлеров закончилось трагедией: 75-летний судья умер после опасного приема, примененного одним из участников шоу.

Зрители поначалу решили, что происходящее — часть представления, и не сразу поняли, что человек действительно нуждается в помощи. Спортсмена задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности, однако спустя несколько дней дело получило неожиданный поворот.

Трагедия произошла 6 октября во время шоу по мексиканской борьбе луча либре в спортивно-культурном центре 11 de Julio в муниципалитете Минераль-де-ла-Реформа, штат Идальго.

В одном из главных поединков вечера участвовали рестлеры Hijo de Fishman («Сын Фишмана») и Máscara Sagrada NG («Священная маска»). Судил встречу 75-летний Херардо Херман Пинеда, известный в мире мексиканской борьбы под прозвищем El Búho — «Сова».

Во время выступления Hijo de Fishman применил к арбитру опасный прием, известный как martinete или piledriver. При его выполнении соперника переворачивают вниз головой и резко опускают на ринг, создавая риск тяжелых травм головы и шейного отдела позвоночника.

В мексиканской борьбе этот прием запрещен из-за его опасности.

После произошедшего судья остался лежать на ринге без движения.

Зрители думали, что это часть шоу

Особенно трагичным обстоятельством стало то, что окружающие не сразу осознали серьезность ситуации.

В профессиональном рестлинге многие удары и падения заранее предусмотрены сценарием, а участники нередко изображают потерю сознания или сильную боль.

По сообщениям специализированных спортивных изданий, Пинеда несколько минут оставался неподвижным, пока зрители и участники мероприятия предполагали, что он продолжает играть свою роль.

Когда стало ясно, что судья не реагирует, была вызвана медицинская помощь. Прибывшие специалисты констатировали смерть арбитра.

Позднее появились сообщения, что на мероприятии не было дежурной бригады скорой помощи, хотя местные правила предусматривают медицинское обеспечение подобных выступлений.

Арест после трагедии

7 октября мексиканские правоохранители задержали рестлера, выступающего под именем Hijo de Fishman. Его заподозрили в причинении смерти по неосторожности.

Инцидент вызвал большой резонанс в Мексике. В интернете распространились видеозаписи, на которых видно, как спортсмен поднимает арбитра и бросает его на ринг. Однако, по данным специализированного издания POST Wrestling, видеозапись самого предполагаемого смертельного приема публично не была представлена.

Погибший Херардо Херман Пинеда был известной фигурой мексиканского рестлинга. Прежде чем стать судьей, он сам выступал на ринге, а затем много лет работал арбитром.

Неожиданный поворот: спортсмен вышел на свободу

Однако уже 9 октября стало известно, что Hijo de Fishman освобожден.

Как сообщили мексиканские издания El País и N+, адвокатам спортсмена удалось заключить соглашение с семьей погибшего судьи, предусматривающее возмещение причиненного ущерба.

По словам представителей защиты, достигнутое соглашение позволило завершить дело без дальнейшего уголовного разбирательства в отношении рестлера.

После освобождения спортсмен появился на видеозаписи вместе со своими адвокатами. При этом сам он не стал подробно комментировать случившееся.

Организаторы шоу пообещали позднее провести пресс-конференцию, чтобы разъяснить обстоятельства трагедии и избежать распространения слухов.

Таким образом, история, начавшаяся с гибели опытного арбитра на глазах у зрителей и задержания известного рестлера, завершилась соглашением с семьей погибшего.

Трагедия вновь привлекла внимание к безопасности профессионального рестлинга, где грань между постановочным представлением и реальной опасностью иногда оказывается чрезвычайно тонкой.