Латвийский чемпион «Рига» в четверг сыграл вничью с казахстанским «Кайратом» из Алматы в домашнем матче первого тура основного этапа Лиги конференций УЕФА.

Матч закончился со счетом 1:1. Все голы были забиты в первом тайме.

Уже на пятой минуте гости вышли вперёд. Капитан «Риги» Райвис Юрковскис нарушил правила в своей штрафной, и Марк Гуал реализовал пенальти — 1:0 в пользу «Кайрата». Гуал пробил в нижний левый угол ворот. Вратарь «Риги» Кенан Пирич угадал направление удара, но не смог предотвратить гол.

На 12-й минуте «Riga» сравняла счёт. Получив длинную передачу на правом фланге, Максим Тонишев прострелил низом в центр штрафной, а после удара Саладина Улада мяч оказался в правом углу ворот. Голкипер гостей Темирлан Анарбеков коснулся мяча, однако тот перелетел через него — 1:1.

В дальнейшем рижане чаще владели мячом, но опасных моментов у ворот соперника было немного.

Еврокубковый сезон «Рига» начала с квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где в первом раунде по сумме двух матчей уступила чемпиону Армении ереванскому «Арарат-Армении» со счётом 3:4. Затем в квалификации Лиги конференций рижане во втором раунде победили команду Северной Македонии «Вардар» со счётом 8:4, в третьем — венгерский «ETO» из Дьёра со счётом 2:1, а в раунде плей-офф — клуб КИ из Клаксвика с Фарерских островов также со счётом 2:1.

В следующих турах основного этапа 22 октября рижане сыграют на выезде с кипрским «Пафосом», 5 ноября в Риге встретятся с чешским «Яблонцем», 26 ноября в Литве сыграют с каунасским «Жальгирисом», 10 декабря на своём поле примут итальянскую «Аталанту» из Бергамо, а 17 декабря завершат основной этап выездным матчем в Боснии и Герцеговине против «Бораца».

«Рига» стала третьим латвийским клубом, которому удалось пробиться в групповой этап клубных турниров УЕФА. В сезоне 2009/2010 в групповом этапе Лиги Европы играл «Вентспилс», а в сезоне 2022/2023 в групповом этапе Лиги конференций выступала РФШ. Два сезона спустя РФШ также вышла в групповой этап Лиги Европы.