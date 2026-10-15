Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн переписали историю Лиги чемпионов УЕФА, побив два возрастных рекорда Лионеля Месси. Француз первым достиг отметки в 100 матчей в возрасте 27 лет, а норвежец стал самым молодым игроком, забившим 60 голов в турнире. Оба отличились и в матчах своих клубов.

Сразу два достижения Лионеля Месси в Лиге чемпионов были превзойдены в среду, 14 октября. Новые рекорды установили нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, сообщает ЛЕТА.

Мбаппе вышел на поле в выездном матче против итальянской «Ромы» и стал самым молодым футболистом в истории турнира, достигшим отметки в 100 сыгранных встречах. Французу на тот момент было 27 лет и 298 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Месси, который провел сотый матч в Лиге чемпионов в сентябре 2015 года в возрасте 28 лет и 84 дней. Примечательно, что соперником аргентинца тогда тоже была «Рома».

Юбилейный матч Мбаппе отметил забитым мячом, а «Реал» одержал результативную победу со счетом 4:3. Причем мадридскому клубу пришлось отыгрываться после того, как соперник повел 3:1.

Этот гол стал для француза 72-м в Лиге чемпионов. Мбаппе обошел бывшего нападающего «Реала» Рауля Гонсалеса и поднялся на пятое место в историческом списке лучших бомбардиров турнира.

В тот же вечер еще одного рекорда лишился Месси — на этот раз благодаря Холанну.

Норвежский форвард забил два мяча в домашней встрече «Манчестер Сити» с французским «Пари Сен-Жермен». Однако его результативность не спасла английскую команду от поражения со счетом 2:4.

После этого матча на счету Холанна оказался 61 гол в 60 встречах Лиги чемпионов. По данным УЕФА, отметку в 60 голов он преодолел в возрасте 26 лет и 85 дней, улучшив возрастной рекорд Месси всего на один день.

При этом Холанн установил еще одно достижение: быстрее него 60 голов в Лиге чемпионов не забивал никто. Норвежцу для этого понадобилось 60 матчей.

Сейчас Мбаппе с 72 голами занимает пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов, а Холанн с 61 мячом — седьмое.

Оба футболиста продолжают приближаться к показателям игроков, долгое время определявших историю турнира, — Месси и Криштиану Роналду. При этом речь пока идет именно об отдельных возрастных рекордах и скорости достижения определенных рубежей, а не об общем количестве голов за карьеру.