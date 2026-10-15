Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис пока не может вернуться к тренировкам «Голден Стэйт Уорриорз», хотя до начала регулярного сезона НБА остаются считаные дни. Игрок утверждает, что его состояние постепенно улучшается, но клуб по-прежнему не называет сроков возвращения на площадку.

Кристап Порзиньгис продолжает восстанавливаться после проблем со здоровьем, из-за которых пропустил тренировочный лагерь «Голден Стэйт Уорриорз» на Гавайях и все предсезонные матчи. В среду клуб выступил с заявлением о ситуации с латвийским баскетболистом, однако конкретных сроков его возвращения не сообщил, передает ЛЕТА.

Во вторник Порзиньгис приехал на тренировочную базу команды и встретился с руководством клуба. Содержание разговора «Уорриорз» раскрывать не стали, отметив лишь, что баскетболист пока будет находиться рядом с командой, но не сможет участвовать в тренировках.

Сам игрок настроен оптимистично. В социальной сети X он рассказал, что вместе с врачами и другими специалистами работает над восстановлением здоровья.

«Мне становится все лучше и лучше. Мне просто нужно набраться терпения, и я верю, что вскоре снова буду чувствовать себя отлично», — написал Порзиньгис.

При этом баскетболист признал, что ситуация оказалась непростой из-за отсутствия ясности относительно причин его проблем со здоровьем.

«Безусловно, было тяжело сталкиваться с проблемами со здоровьем, точную причину которых трудно установить, а к этому добавились и травмы, полученные за время карьеры. Все это накопилось, но мы с этим справимся», — отметил он.

Порзиньгис также отреагировал на многочисленные предположения о своем состоянии, распространяющиеся в интернете. Он иронично поблагодарил пользователей, пытающихся самостоятельно поставить ему диагноз.

«Все могут расслабиться. Нет, у меня нет ни ВИЧ, ни СПИДа», — написал баскетболист.

Проблемы со здоровьем преследуют латвийского игрока не первый сезон. Еще во время выступлений за «Бостон Селтикс», по словам самого Порзиньгиса, у него диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии (POTS).

Это состояние связано с нарушением регуляции сердечного ритма при переходе в вертикальное положение и может сопровождаться выраженной усталостью, учащенным сердцебиением и головокружением. Однако клуб не уточняет, связано ли нынешнее отсутствие Порзиньгиса именно с этим диагнозом.

Для «Голден Стэйт» ситуация особенно актуальна накануне старта регулярного чемпионата. Первый матч команда проведет уже 21 октября, но Порзиньгис пока не приступил даже к полноценным тренировкам.

В конце июня латвийский баскетболист договорился с клубом о продлении контракта на два года. Таким образом, команда рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с игроком, однако его участие в ближайших матчах остается под вопросом.

«Уорриорз» обещают сообщить о возвращении Порзиньгиса к тренировкам и играм, когда появится определенность. Пока главным ориентиром остаются слова самого баскетболиста о постепенном улучшении самочувствия.