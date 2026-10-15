Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко в четверг, 15 октября, пробилась в четвертьфинал турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В матче 1/8 финала Остапенко, занимающая 34-е место в мировом рейтинге, обыграла канадку Лейлу Фернандес (WTA 25) со счетом 6:1, 1:6, 6:4.

За выход в четвертьфинал латвийская теннисистка заработала 215 рейтинговых очков WTA. По предварительным расчетам, это позволит ей уже на следующей неделе вернуться в тридцатку сильнейших теннисисток мира.

Первый сет начался с того, что обе спортсменки выиграли свои стартовые геймы на подаче. Затем Остапенко трижды взяла подачу соперницы и уверенно завершила партию со счетом 6:1.

Во втором сете латвийка выиграла свой первый гейм всухую, однако после этого инициатива полностью перешла к Фернандес. Канадка взяла шесть геймов подряд, реализовав три из четырех брейк-пойнтов, и сравняла счет по партиям — 6:1.

Решающая партия получилась значительно более напряженной.

При счете 1:1 Остапенко заработала три брейк-пойнта на подаче соперницы, но не сумела воспользоваться ни одним из них. В пятом гейме при счете 2:2 латвийская теннисистка упустила еще шесть возможностей взять чужую подачу, однако с седьмой попытки все-таки добилась своего — 3:2.

Затем Остапенко увеличила преимущество до 4:2, но Фернандес сумела отыграться и сравнять счет.

В девятом гейме латвийка вновь повела 40:0 на подаче канадки и на этот раз реализовала третий брейк-пойнт — 5:4.

Подавая на матч, Остапенко проиграла первый розыгрыш, но затем взяла четыре очка подряд и завершила встречу победой — 6:4.

В четвертьфинале соперницей Остапенко станет победительница матча между седьмой ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой, и россиянкой Дианой Шнайдер (WTA 13).

Ранее Остапенко и Фернандес встречались на Уимблдонском турнире в 2021 году. Тогда рижанка уверенно победила в первом круге со счетом 6:1, 6:2.

На нынешнем турнире в Ухане Остапенко начала выступление с разгромной победы над представляющей Австралию Дарьей Касаткиной (WTA 82) — 6:1, 6:1. В среду она совершила впечатляющий камбэк в матче против четвертой ракетки мира, американки Джессики Пегулы, посеянной под вторым номером, — 2:6, 7:6 (9:7), 6:3.

Фернандес по пути в 1/8 финала обыграла россиянку Екатерину Александрову (WTA 24) — 6:4, 3:6, 6:3, а затем китаянку Ши Хань (WTA 217) — 6:3, 6:4.

Остапенко выступает в Ухане в пятый раз. Ее лучший результат на этом турнире — выход в полуфинал в 2017 году. В прошлом сезоне латвийка выбыла уже в первом круге.

Турнир в Ухане проходит на кортах с твердым покрытием и является последним соревнованием категории WTA 1000 в нынешнем сезоне.