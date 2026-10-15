Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухане 0 40

Спорт
Дата публикации: 15.10.2026
LETA
Изображение к статье: Остапенко
ФОТО: Instagram

Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко в четверг, 15 октября, пробилась в четвертьфинал турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

В матче 1/8 финала Остапенко, занимающая 34-е место в мировом рейтинге, обыграла канадку Лейлу Фернандес (WTA 25) со счетом 6:1, 1:6, 6:4.

За выход в четвертьфинал латвийская теннисистка заработала 215 рейтинговых очков WTA. По предварительным расчетам, это позволит ей уже на следующей неделе вернуться в тридцатку сильнейших теннисисток мира.

Первый сет начался с того, что обе спортсменки выиграли свои стартовые геймы на подаче. Затем Остапенко трижды взяла подачу соперницы и уверенно завершила партию со счетом 6:1.

Во втором сете латвийка выиграла свой первый гейм всухую, однако после этого инициатива полностью перешла к Фернандес. Канадка взяла шесть геймов подряд, реализовав три из четырех брейк-пойнтов, и сравняла счет по партиям — 6:1.

Решающая партия получилась значительно более напряженной.

При счете 1:1 Остапенко заработала три брейк-пойнта на подаче соперницы, но не сумела воспользоваться ни одним из них. В пятом гейме при счете 2:2 латвийская теннисистка упустила еще шесть возможностей взять чужую подачу, однако с седьмой попытки все-таки добилась своего — 3:2.

Затем Остапенко увеличила преимущество до 4:2, но Фернандес сумела отыграться и сравнять счет.

В девятом гейме латвийка вновь повела 40:0 на подаче канадки и на этот раз реализовала третий брейк-пойнт — 5:4.

Подавая на матч, Остапенко проиграла первый розыгрыш, но затем взяла четыре очка подряд и завершила встречу победой — 6:4.

В четвертьфинале соперницей Остапенко станет победительница матча между седьмой ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой, и россиянкой Дианой Шнайдер (WTA 13).

Ранее Остапенко и Фернандес встречались на Уимблдонском турнире в 2021 году. Тогда рижанка уверенно победила в первом круге со счетом 6:1, 6:2.

На нынешнем турнире в Ухане Остапенко начала выступление с разгромной победы над представляющей Австралию Дарьей Касаткиной (WTA 82) — 6:1, 6:1. В среду она совершила впечатляющий камбэк в матче против четвертой ракетки мира, американки Джессики Пегулы, посеянной под вторым номером, — 2:6, 7:6 (9:7), 6:3.

Фернандес по пути в 1/8 финала обыграла россиянку Екатерину Александрову (WTA 24) — 6:4, 3:6, 6:3, а затем китаянку Ши Хань (WTA 217) — 6:3, 6:4.

Остапенко выступает в Ухане в пятый раз. Ее лучший результат на этом турнире — выход в полуфинал в 2017 году. В прошлом сезоне латвийка выбыла уже в первом круге.

Турнир в Ухане проходит на кортах с твердым покрытием и является последним соревнованием категории WTA 1000 в нынешнем сезоне.

×
#теннис #спорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В хорватском Сплите полиция задержала 18 болельщиков нидерландского клуба, у которых, по сообщениям местных СМИ, обнаружили холодное оружие.
Изображение к статье: Джорджина Родригес и Роналду
Изображение к статье: Hijo de Fishman и Херардо Херман Пинеда
Изображение к статье: Остапенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пряности, которые преобразят вкус голубцов: советы поваров
Еда и рецепты
Изображение к статье: Чиновники с портфелями
Политика
2
Изображение к статье: Разница между джемом и вареньем, а также кабачком и цукини
Еда и рецепты
Изображение к статье: Уровень использования ИИ
В мире
1
Изображение к статье: Как обновить комнату для сына или дочери без ремонта
Дом и сад
Изображение к статье: Три продукта для сохранения красоты кожи в холодное время года
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пряности, которые преобразят вкус голубцов: советы поваров
Еда и рецепты
Изображение к статье: Чиновники с портфелями
Политика
2
Изображение к статье: Разница между джемом и вареньем, а также кабачком и цукини
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео