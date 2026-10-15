В Евросоюзе обсуждают новые меры против возвращения РФ в международный спорт перед Олимпиадой-2028. Среди вариантов - визовые ограничения, санкции и сокращение финансирования федераций, снимающих запреты, пишет Politico.

Европейские чиновники рассматривают новые шаги, которые могли бы затруднить дальнейшее возвращение России в международный спорт. В Брюсселе обсуждаются варианты от визовых ограничений для отдельных спортсменов до сокращения финансирования спортивных федераций, допускающих российские команды и атлетов под национальной символикой, сообщило издание Politico в четверг, 15 октября.

По данным издания, соответствующие предложения содержатся в документе Европейской службы внешних связей (EEAS) от 16 сентября, с которым ознакомились журналисты. Среди возможных мер называются сохранение запрета на российские флаг и гимн на международных соревнованиях, ограничение грантов ЕС для федераций, возвращающих Россию, а также давление на спонсоров и вещателей турниров, предоставляющих площадку российским спортсменам.

Кроме того, европейские чиновники обсуждают возможность координации действий с Великобританией, Норвегией и Швейцарией, а также введение визовых ограничений для спортсменов, выступающих под государственной символикой РФ.

ЕС и Украина: Реинтеграция спорта РФ грозит перетечь в инструмент политического влияния

Поводом для дискуссий стало постепенное восстановление позиций России в мировом спорте на фоне подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Как отмечает Politico одним из наиболее заметных примеров стала деятельность Международной федерации дзюдо (IJF), которая в конце 2025 года первой среди крупных олимпийских федераций вернула российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом.

Европейские и украинские чиновники опасаются, что дальнейшая реинтеграция российского спорта может использоваться Москвой как инструмент политического влияния и возвращения на международную арену, несмотря на продолжающуюся уже пятый год развязанную РФ войну против Украины.

Возвращение России в мировой спорт набирает обороты

После первоначальной волны отстранений, последовавшей за полномасштабным вторжением РФ в Украину в 2022 году, ряд международных спортивных организаций начал постепенно смягчать ограничения. Вместе с тем усилились дискуссии о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде-2028. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее высказывалась в пользу недопущения дискриминации спортсменов по национальному признаку. При этом окончательных решений по использованию российского флага и гимна на будущих Олимпиадах пока нет.

В Киеве последовательно критикуют решения международных федераций, возвращающих российских спортсменов и национальную символику, заявляя, что подобные шаги способствуют нормализации российской агрессии и используются Кремлем в пропагандистских целях. На этом фоне в ЕС также усилились призывы не допустить полного восстановления России в мировом спорте до полного окончания войны.