Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в пятницу вышла в полуфинал турнира "WTA 1000" в Ухане.

Остапенко, занимающая 34-е место в рейтинге WTA, в четвертьфинале со счетом 7-6 (8:6), 6-1 обыграла россиянку Диану Шнайдер (WTA 13).

За выход в полуфинал Остапенко заработала 390 очков рейтинга WTA, что позволит ей на следующей неделе подняться в рейтинге до середины третьего десятка.

В полуфинале турнира Остапенко встретится с шестой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной или британской теннисисткой Сонай Картал (WTA 170).

На турнире в Ухане Остапенко выступает в пятый раз. В 2017 году она дошла до полуфинала, а в прошлом году проиграла в первом круге.

Сегодня у Остапенко также запланирован матч в парном разряде. В паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй в четвертьфинале она встретится с пятыми ракетками турнира испанской теннисисткой Кристиной Букшей и американкой Николь Мелихар-Мартинес.

За выход в четвертьфинал латвийская теннисистка получила 215 очков парного рейтинга WTA.

Турнир в Ухане проходит на кортах с твердым покрытием и является последним соревнованием уровня "WTA 1000" в сезоне.