Мадридский «Реал» и полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем достигли соглашения о продлении контракта до 2031 года, сообщает AS.

23-летний Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года, подписав контракт до окончания сезона 2028/29. Новое соглашение улучшает условия — в соответствии с важностью и влиянием Беллингема на игру команды, пишет издание.

В текущем сезоне чемпионата Испании Беллингем забил три гола и отдал три результативные передачи в восьми матчах за клуб. В составе «Реала» он стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Суперкубок Испании.

В составе сборной Англии Беллингем провел 60 игр и забил 14 голов. С командой он дважды становился серебряным призером чемпионаты Европы и один раз выиграл бронзовую медаль чемпионата мира.

В этом году он вошел в список номинантов на «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту сезона.