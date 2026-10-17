Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в субботу, 17 октября, поборется за выход в финал престижного теннисного турнира WTA 1000 в китайском Ухане. Ее соперницей станет британка Сонай Картал, занимающая 170-е место в мировом рейтинге. Несмотря на большую разницу в рейтинге, британская теннисистка уже обыграла на этом турнире нескольких фавориток.

В субботу Алена Остапенко проведет полуфинальный матч турнира WTA 1000 в Ухане против британской теннисистки Сонай Картал. Встреча состоится на центральном корте и начнется не ранее 12:00 по латвийскому времени.

Как сообщает ЛЕТА, Остапенко занимает 34-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), тогда как ее соперница располагается на 170-й строчке.

Победительница встречи выйдет в финал, где сыграет с одной из представительниц Польши — Игой Швёнтек, девятой ракеткой мира, или Майей Хвалиньской, занимающей 22-е место.

Остапенко и Картал уже обменялись победами

Теннисистки дважды встречались на профессиональном корте, и пока счет личных встреч равный — 1:1.

В июне 2025 года Остапенко победила британку на травяном турнире в Истборне со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Однако вскоре Картал взяла реванш на Уимблдоне, обыграв латвийскую теннисистку в первом круге — 7:5, 2:6, 6:2.

Предстоящий полуфинал станет их первой встречей на турнире в Ухане.

Как Остапенко дошла до полуфинала

Путь латвийской теннисистки к четверке сильнейших включал несколько непростых матчей. В первом круге Остапенко уверенно обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину — 6:1, 6:1.

Затем последовала победа над четвертой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой. Уступив первый сет, Остапенко сумела переломить ход встречи и выиграла со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:3.

В 1/8 финала латвийская спортсменка справилась с канадкой Лейлой Фернандес — 6:1, 1:6, 6:4. В четвертьфинале Остапенко в двух сетах победила россиянку Диану Шнайдер — 7:6 (8:6), 6:1.

Это уже второй выход Остапенко в полуфинал турнира в Ухане. Впервые она добралась до этой стадии в 2017 году.

Картал вернулась после травмы и удивила фавориток

Для 24-летней Сонай Картал нынешний турнир стал одним из наиболее успешных в карьере.

Британка впервые пробилась в полуфинал соревнований категории WTA 1000, хотя еще недавно была вынуждена сделать длительный перерыв из-за травмы спины.

После шестимесячного отсутствия Картал вернулась на корт только в сентябре. Турнир в Ухане стал для нее третьим после возвращения.

На пути к полуфиналу британка последовательно победила украинку Ангелину Калинину (7:5, 6:3), швейцарку Белинду Бенчич (6:0, 7:5) и итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:0). В четвертьфинале Картал обыграла шестую ракетку мира Элину Свитолину — 6:2, 2:6, 6:4.

Несмотря на нынешнее 170-е место в рейтинге, британская спортсменка уже входила в число 50 сильнейших теннисисток мира. На ее счету также один титул WTA 250.

Таким образом, Остапенко предстоит встреча с соперницей, которая после травмы быстро набирает форму и уже доказала способность побеждать более высокорейтинговых теннисисток.

Остапенко завершила выступление в парном разряде

На турнире в Ухане латвийская теннисистка также выступала в паре с представительницей Тайваня Се Шувэй. Однако дуэт не вышел на четвертьфинальный матч против испанки Кристины Букши и американки Николь Мелихар-Мартинес.

За выход в четвертьфинал парного турнира Остапенко получила 215 рейтинговых очков. В одиночном разряде за достижение полуфинала ей начислено 390 очков.

Турнир в Ухане проходит на кортах с твердым покрытием и является последним соревнованием категории WTA 1000 в нынешнем сезоне.