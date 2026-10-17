В Риге готовят выставку, посвященную трем выдающимся шахматистам, связанным с латвийской столицей, — Арону Нимцовичу, Александру Кобленцу и Михаилу Талю. Музей «Евреи в Латвии» обращается к жителям с просьбой проверить семейные архивы: возможно, именно там сохранились фотографии, документы или памятные вещи, которые помогут рассказать историю латвийских шахмат.

Рижская еврейская община и музей «Евреи в Латвии» собирают материалы для новой выставки, посвященной трем известным шахматистам — Арону Нимцовичу, Александру Кобленцу и Михаилу Талю. Об этом агентству ЛЕТА сообщили представители музея.

Выставка приурочена к юбилейным датам: в 2026 году исполняется 140 лет со дня рождения Нимцовича, 110 лет со дня рождения Кобленца и 90 лет со дня рождения Таля.

Экспозиция расскажет не только об этих выдающихся личностях, но и о вкладе еврейской общины в развитие шахмат в Латвии.

Какие материалы ищет музей

Организаторы призывают жителей просмотреть личные и семейные архивы. Для будущей экспозиции могут представлять интерес:

старые фотографии, связанные с Нимцовичем, Кобленцем или Талем;

документы, письма и другие архивные свидетельства;

награды и памятные предметы;

любые другие материалы, имеющие отношение к жизни и деятельности шахматистов.

В музее подчеркивают, что все предоставленные для выставки предметы и документы будут возвращены владельцам.

Организаторы надеются, что благодаря помощи жителей удастся дополнить известную историю латвийских шахмат личными свидетельствами и материалами, которые до сих пор хранились в частных коллекциях.