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Старые фотографии и забытые документы могут стать частью выставки о трех знаменитых шахматистах Риги 0 21

Спорт
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: шахматы
ФОТО: LETA

В Риге готовят выставку, посвященную трем выдающимся шахматистам, связанным с латвийской столицей, — Арону Нимцовичу, Александру Кобленцу и Михаилу Талю. Музей «Евреи в Латвии» обращается к жителям с просьбой проверить семейные архивы: возможно, именно там сохранились фотографии, документы или памятные вещи, которые помогут рассказать историю латвийских шахмат.

Рижская еврейская община и музей «Евреи в Латвии» собирают материалы для новой выставки, посвященной трем известным шахматистам — Арону Нимцовичу, Александру Кобленцу и Михаилу Талю. Об этом агентству ЛЕТА сообщили представители музея.

Выставка приурочена к юбилейным датам: в 2026 году исполняется 140 лет со дня рождения Нимцовича, 110 лет со дня рождения Кобленца и 90 лет со дня рождения Таля.

Экспозиция расскажет не только об этих выдающихся личностях, но и о вкладе еврейской общины в развитие шахмат в Латвии.

Какие материалы ищет музей

Организаторы призывают жителей просмотреть личные и семейные архивы. Для будущей экспозиции могут представлять интерес:

  • старые фотографии, связанные с Нимцовичем, Кобленцем или Талем;
  • документы, письма и другие архивные свидетельства;
  • награды и памятные предметы;
  • любые другие материалы, имеющие отношение к жизни и деятельности шахматистов.

В музее подчеркивают, что все предоставленные для выставки предметы и документы будут возвращены владельцам.

Организаторы надеются, что благодаря помощи жителей удастся дополнить известную историю латвийских шахмат личными свидетельствами и материалами, которые до сих пор хранились в частных коллекциях.

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#история #выставка #шахматы #Латвия #культура #музеи #документы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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