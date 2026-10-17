Первая ракетка Латвии Алена Остапенко не смогла выйти в финал престижного теннисного турнира WTA 1000 в китайском Ухане. В полуфинале латвийская спортсменка уступила британке Сонай Картал, занимающей 170-е место в мировом рейтинге. Оба сета завершились на тай-брейках, причем Остапенко неоднократно выходила вперед и имела возможности продолжить борьбу.

В субботу, 17 октября, латвийская теннисистка Алена Остапенко завершила выступление в одиночном разряде турнира WTA 1000 в Ухане, проиграв полуфинальный матч британке Сонай Картал.

Остапенко, занимающая 34-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила 170-й ракетке мира в двух напряженных сетах — 6:7 (9:11), 6:7 (5:7), сообщает агентство ЛЕТА.

Несмотря на поражение, латвийская спортсменка заработала за выход в полуфинал 390 рейтинговых очков.

Остапенко не удержала преимущество в первом сете

Начало встречи складывалось в пользу латвийской теннисистки. Остапенко уверенно повела со счетом 4:1, однако Картал сумела вернуться в игру и сравняла счет — 5:5.

Затем обе спортсменки проиграли геймы на собственной подаче, и судьба партии решалась на тай-брейке.

Борьба продолжалась до счета 9:9, после чего два решающих очка выиграла британка — 11:9.

Во втором сете Остапенко не реализовала три сетбола

Вторая партия началась по похожему сценарию. Остапенко выиграла три первых гейма и повела 3:0, но британская теннисистка вновь сумела отыграться.

Картал сравняла счет — 4:4. В десятом гейме Остапенко получила возможность завершить сет в свою пользу, однако не реализовала сетбол.

При счете 6:5 латвийская теннисистка имела еще два сетбола, но соперница отыграла оба и перевела партию на тай-брейк.

В решающие моменты Остапенко трижды проиграла розыгрыши на своей подаче и уступила на тай-брейке со счетом 5:7.

Таким образом, матч завершился победой Картал в двух сетах, хотя в каждом из них латвийская спортсменка имела существенное преимущество.

На пути к полуфиналу Остапенко обыграла четвертую ракетку мира

Несмотря на неудачу в полуфинале, турнир в Ухане стал для Остапенко одним из наиболее успешных выступлений в нынешнем сезоне.

В первом круге латвийская теннисистка разгромила представительницу Австралии Дарью Касаткину — 6:1, 6:1.

Во втором круге Остапенко одержала волевую победу над четвертой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой — 2:6, 7:6 (9:7), 6:3.

Затем она обыграла канадку Лейлу Фернандес — 6:1, 1:6, 6:4, а в четвертьфинале оказалась сильнее россиянки Дианы Шнайдер, занимавшей 13-е место в мировом рейтинге, — 7:6 (8:6), 6:1.

Для Картал это первый финал турнира WTA 1000

Британская теннисистка впервые в карьере добралась до полуфинала турнира категории WTA 1000, а теперь сыграет и в финале.

Ее путь по турнирной сетке также оказался непростым. Картал последовательно победила украинку Ангелину Калинину, швейцарку Белинду Бенчич, итальянку Жасмин Паолини и шестую ракетку мира Элину Свитолину.

Примечательно, что британка вернулась к соревнованиям только в сентябре после длительного перерыва из-за травмы. В марте она была вынуждена прекратить выступление на турнире в Индиан-Уэллсе и не выходила на корт несколько месяцев.

До нынешнего матча Остапенко и Картал встречались дважды. В прошлом году в Истборне победила латвийская спортсменка, а на Уимблдоне сильнее оказалась британка.

Остапенко также завершила выступление в парном разряде

В Ухане Остапенко участвовала и в парном турнире вместе с представительницей Тайваня Се Шувэй. Однако дуэт не вышел на четвертьфинальный матч против испанки Кристины Букши и американки Николь Мелихар-Мартинес.

За выход в четвертьфинал парного турнира Остапенко получила 215 рейтинговых очков.

Латвийская теннисистка выступала в Ухане в пятый раз. Ранее ее лучшим результатом здесь также был полуфинал, достигнутый в 2017 году.

Турнир в Ухане проходит на кортах с твердым покрытием и является последним соревнованием категории WTA 1000 в сезоне.