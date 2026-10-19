Литва по решению Международного союза современного пятиборья (UIPM) потеряла право провести этап Кубка мира в 2027 году из-за отказа допустить россиян и белорусов, говорится в письме UIPM.

Соревнования должны были состояться в Каунасе. UIPM официально уведомил об отзыве права на проведение соревнования.

Президент Федерации современного пятиборья Литвы Юстинас Киндерис признал, что новость не стала полной неожиданностью, потому что руководство UIPM неоднократно интересовалось, как организаторы намерены поступить с россиянами и белорусами. При этом Киндерис заявил, что испытал гнев и разочарование.

По словам Киндериса, в Литве надеялись на «простое человеческое отношение» со стороны UIPM.

Что касается спортивной составляющей скандала в пятиборье, то россияне в этом году выступили с национальной символикой на чемпионатах Европы (взяли золото, серебро и бронзу) и мира (золото и три серебра), став вторыми в медальном зачете на обоих турнирах.