Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литву лишили этапа Кубка мира за недопуск россиян 1 242

Спорт
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: санкции

Литва по решению Международного союза современного пятиборья (UIPM) потеряла право провести этап Кубка мира в 2027 году из-за отказа допустить россиян и белорусов, говорится в письме UIPM.

Соревнования должны были состояться в Каунасе. UIPM официально уведомил об отзыве права на проведение соревнования.

Президент Федерации современного пятиборья Литвы Юстинас Киндерис признал, что новость не стала полной неожиданностью, потому что руководство UIPM неоднократно интересовалось, как организаторы намерены поступить с россиянами и белорусами. При этом Киндерис заявил, что испытал гнев и разочарование.

По словам Киндериса, в Литве надеялись на «простое человеческое отношение» со стороны UIPM.

Что касается спортивной составляющей скандала в пятиборье, то россияне в этом году выступили с национальной символикой на чемпионатах Европы (взяли золото, серебро и бронзу) и мира (золото и три серебра), став вторыми в медальном зачете на обоих турнирах.

×
#Литва #спорт #Беларусь #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Беллингем
Изображение к статье: Остапенко
Изображение к статье: Лига конференций УЕФА: «Рига» дома не смогла одолеть алматинский «Кайрат»
Изображение к статье: Остапенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокая зарплата за простую работу, бесплатная поездка за границу или обещание быстрого заработка — за привлекательным предложением может скрываться торговля людьми.
Наша Латвия
Изображение к статье: флаги трех стран
В мире
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: розетка
Наша Латвия
Изображение к статье: В США растёт число случаев заражения редким грибком Cladophialophora bantiana
В мире
Изображение к статье: Мужчина без постоянного места жительства нашёл незапертый автомобиль Ford и решил использовать его для ночлега.
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Высокая зарплата за простую работу, бесплатная поездка за границу или обещание быстрого заработка — за привлекательным предложением может скрываться торговля людьми.
Наша Латвия
Изображение к статье: флаги трех стран
В мире
Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео