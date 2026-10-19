Латвийская теннисистка Алена Остапенко поднялась сразу на десять позиций в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь занимает 24-е место в одиночном разряде. Улучшению ее положения способствовало выступление на престижном турнире WTA 1000 в китайском Ухане, где она дошла до полуфинала.

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко значительно улучшила свои позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В обновленном списке теннисистка поднялась с 34-го на 24-е место, сообщает агентство ЛЕТА.

На прошлой неделе Остапенко дошла до полуфинала турнира категории WTA 1000 в Ухане. На этой неделе латвийская спортсменка планирует выступить на турнире WTA 500 в Нинбо.

Как изменились позиции других латвийских теннисисток

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, напротив, потеряла 35 позиций и опустилась на 166-е место мирового рейтинга.

Среди других латвийских спортсменок изменения следующие:

Теннисистка Место Изменение Беатрисе Зелтиня 431 +8 Элза Томасе 690 +3 Сабине Рутлаука 717 +4 Аделина Лачинова 795 −8 Анастасия Севастова 840 Без изменений Даниэла Висмане 952 Без изменений Диана Марцинкевич 980 −63 Даниэла Дарта Фелдмане 1331 +3 Анна Озерова 1468 −4

Завершившая профессиональную карьеру Анастасия Севастова сохранила 840-ю позицию.

Кто возглавляет мировой рейтинг

Согласно предоставленным данным, первая десятка рейтинга WTA осталась без изменений.

Лидером остается представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье — россиянка Мирра Андреева.

Далее располагаются американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, украинка Элина Свитолина, чешки Каролина Мухова и Линда Носкова, полька Ига Свёнтек и украинка Марта Костюк.

Остапенко сохранила место в топ-15 парного рейтинга

В парном разряде Остапенко сохранила 12-е место в мировом рейтинге.

Дарья Семенистая поднялась на четыре позиции и занимает 191-ю строчку, а Беатрисе Зелтиня улучшила свое положение на пять мест, поднявшись на 282-ю позицию.

Элза Томасе опустилась на 53 строчки, до 605-го места, а Даниэла Дарта Фелдмане потеряла семь позиций и занимает 951-е место.

Еще девять латвийских теннисисток находятся за пределами первой тысячи парного рейтинга.

Лидерство в парном разряде сохраняет чешская теннисистка Катерина Синякова.