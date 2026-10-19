Латвийская теннисистка Алена Остапенко поднялась сразу на десять позиций в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь занимает 24-е место в одиночном разряде. Улучшению ее положения способствовало выступление на престижном турнире WTA 1000 в китайском Ухане, где она дошла до полуфинала.
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко значительно улучшила свои позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В обновленном списке теннисистка поднялась с 34-го на 24-е место, сообщает агентство ЛЕТА.
На прошлой неделе Остапенко дошла до полуфинала турнира категории WTA 1000 в Ухане. На этой неделе латвийская спортсменка планирует выступить на турнире WTA 500 в Нинбо.
Как изменились позиции других латвийских теннисисток
Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, напротив, потеряла 35 позиций и опустилась на 166-е место мирового рейтинга.
Среди других латвийских спортсменок изменения следующие:
|Теннисистка
|Место
|Изменение
|Беатрисе Зелтиня
|431
|+8
|Элза Томасе
|690
|+3
|Сабине Рутлаука
|717
|+4
|Аделина Лачинова
|795
|−8
|Анастасия Севастова
|840
|Без изменений
|Даниэла Висмане
|952
|Без изменений
|Диана Марцинкевич
|980
|−63
|Даниэла Дарта Фелдмане
|1331
|+3
|Анна Озерова
|1468
|−4
Завершившая профессиональную карьеру Анастасия Севастова сохранила 840-ю позицию.
Кто возглавляет мировой рейтинг
Согласно предоставленным данным, первая десятка рейтинга WTA осталась без изменений.
Лидером остается представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье — россиянка Мирра Андреева.
Далее располагаются американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, украинка Элина Свитолина, чешки Каролина Мухова и Линда Носкова, полька Ига Свёнтек и украинка Марта Костюк.
Остапенко сохранила место в топ-15 парного рейтинга
В парном разряде Остапенко сохранила 12-е место в мировом рейтинге.
Дарья Семенистая поднялась на четыре позиции и занимает 191-ю строчку, а Беатрисе Зелтиня улучшила свое положение на пять мест, поднявшись на 282-ю позицию.
Элза Томасе опустилась на 53 строчки, до 605-го места, а Даниэла Дарта Фелдмане потеряла семь позиций и занимает 951-е место.
Еще девять латвийских теннисисток находятся за пределами первой тысячи парного рейтинга.
Лидерство в парном разряде сохраняет чешская теннисистка Катерина Синякова.
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