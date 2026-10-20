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«Мне нужно заново найти себя»: Элина Свитолина объявила о разводе с Гаэлем Монфисом 0 152

Спорт
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Элина Свитолина и Гаэль Монфис
ФОТО: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о разводе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Спортсмены поженились в 2021 году и воспитывают четырехлетнюю дочь. В эмоциональном заявлении Свитолина призналась, что решение далось ей чрезвычайно тяжело.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая шестое место в мировом рейтинге WTA, сообщила о расставании с супругом — французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом спортсменка написала в социальных сетях, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

«Мне нужно заново найти себя, а в нашем браке я не могу этого сделать», — призналась 32-летняя Свитолина.

Она подчеркнула, что решение о разводе стало для нее одним из самых трудных в жизни.

«Это самая тяжелая правда, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться, и самое трудное, что мне когда-либо приходилось говорить человеку, которого я люблю», — написала теннисистка.

Пять лет брака и общая дочь

Свитолина и Монфис поженились в июле 2021 года. У пары есть четырехлетняя дочь Скай.

Оба спортсмена на протяжении многих лет выступали на высшем уровне профессионального тенниса. Свитолина сейчас занимает шестую строчку рейтинга WTA, а Монфис в лучшие годы своей карьеры поднимался до шестого места в мужском рейтинге ATP.

Монфис недавно объявил о завершении карьеры

Новость о разводе появилась вскоре после того, как 40-летний Монфис объявил о завершении профессиональной теннисной карьеры.

Ранее француз планировал попрощаться с болельщиками на турнире серии «Мастерс» в Париже, который пройдет в конце октября, однако в этом месяце сообщил о завершении выступлений.

Монфис также получил специальное приглашение (wild card) на турнир ATP 250 в Лионе, проходящий на этой неделе, но отказался от участия, сославшись на личные причины.

Связаны ли изменения в спортивных планах Монфиса с расставанием супругов, не сообщается.

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#теннис #спорт #развод #социальные сети #семья #карьера
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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