Парижский «Пари Сен-Жермен» одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов УЕФА, обыграв на своем поле «Барселону» со счетом 4:2. Для испанского клуба это поражение стало первым в сезоне. Победную серию продолжил и «Ливерпуль», который в результативном матче одолел «Вильярреал» — 4:3.

ПСЖ вырвал победу в концовке матча

Встреча третьего тура Лиги чемпионов состоялась во вторник, 20 октября, в Париже и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

ПСЖ открыл счет на 38-й минуте благодаря точному удару Дезире Дуэ. В начале второго тайма, на 55-й минуте, 19-летний защитник «Барселоны» Хави Эспарт восстановил равновесие, забив свой первый гол в Лиге чемпионов.

На 72-й минуте Люка Эрнандес ударом головой после углового вновь вывел парижан вперед. Однако спустя семь минут Ламин Ямаль сравнял счет — 2:2.

Развязка наступила в заключительные десять минут встречи. На 81-й минуте Витинья дальним ударом забил третий мяч ПСЖ, а на 86-й минуте Фабиан Руис после передачи Ашрафа Хакими установил окончательный счет — 4:2.

Победу парижан омрачили травмы: досрочно завершить встречу были вынуждены Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия и Маркиньос.

ПСЖ одержал третью победу в трех матчах Лиги чемпионов и возглавил общую таблицу вместе с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» отыгрался со счета 0:2

Еще более результативным оказался матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом», завершившийся победой английского клуба со счетом 4:3. Испанская команда уже к середине первого тайма вела 2:0 благодаря голам Георгия Микаутадзе и Серхи Кардоны.

Однако до перерыва хозяева сумели сравнять счет. Сначала отличился Алексис Макаллистер, а затем Рональд Араухо.

На 65-й минуте Макаллистер оформил дубль и впервые вывел «Ливерпуль» вперед. Вскоре Флориан Вирц увеличил преимущество до двух мячей.

В концовке Танитолува Олувасейи сократил отставание «Вильярреала», но спасти матч испанскому клубу не удалось.

Таким образом, «Ливерпуль», как и ПСЖ, набрал девять очков после трех туров.

«Манчестер Сити» разгромил АЕК, Фоден оформил хет-трик

Английский «Манчестер Сити» на своем поле уверенно обыграл афинский АЕК — 5:1.

Главным героем встречи стал Фил Фоден, забивший три мяча. Еще по одному голу в составе хозяев записали на свой счет Эллиот Андерсон и Райан Шерки.

У греческой команды единственный мяч забил Ставрос Пилиос.

Остальные результаты третьего тура

Итальянская «Рома» разгромила братиславский «Слован» со счетом 4:0, а «Наполи» в результативном матче победил норвежский «Будё-Глимт» — 4:3.

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла азербайджанский «Сабах», который тренирует бывший наставник РФШ Валдис Дамбраускс, — 2:1. Оба гола немецкого клуба забил Серу Гирасси.

Нидерландский ПСВ победил «Порту» — 1:0, а «Штутгарт» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью — 1:1. Стамбульский «Фенербахче» также разошелся миром с пражской «Славией» — 2:2.

В нынешнем формате Лиги чемпионов участвуют 36 команд, каждая из которых проводит восемь матчей с разными соперниками на общем этапе. Финал турнира запланирован на 5 июня 2027 года в Мадриде.