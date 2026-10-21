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Немецкие футболисты отказались от душа на стадионе в Баку, опасаясь заразной болезни 0 406

Спорт
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Футболисты "Боруссии" уехали немытыми.

Футболисты "Боруссии" уехали немытыми.

Футболисты дортмундской «Боруссии» не стали принимать душ на Олимпийском стадионе в Баку после матча Лиги чемпионов с «Сабахом».

Встреча состоялась накануне и завершилась победой «Боруссии» со счетом 2:1. После игры футболисты немецкого клуба сразу отправились в отель, чтобы принять душ уже там.

«Вчера после тренировки мы тоже не принимали душ — сейчас быстро возвращаемся в отель. Нам сказали, что здесь мыться нельзя», — сообщил главный тренер «Боруссии» Нико Ковач.

При этом, кто именно отдал такое распоряжение и по какой причине, осталось неясным.

Как пишет Bild, «Боруссия» не хотела подвергать здоровье футболистов риску. Одной из причин была обеспокоенность по поводу потенциального наличия бактерий рода легионелла в системе водоснабжения. Бактерии могут попадать в организм при вдыхании, особенно во время принятия душа. Поэтому в качестве меры предосторожности «Боруссия» предпочла использовать душевые в отеле.

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#футбол #спорт #безопасность #лига чемпионов #гигиена #здоровье
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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