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Премьер Латвии выступит в заключительной гонке сезона чемпионата Латвии по ралли 1 339

Спорт
Дата публикации: 21.10.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: экипаж с Андрисом Кулбергсом

На заключительной гонке латвийского сезона ралли 2026 года — раллиспринте Latvija — стартует и премьер-министр Андрис Кулбергс, сообщают организаторы.

Кулбергс никогда не скрывал интереса к автомобилям и автоспорту и решил незадолго до начала работы нового Сейма немного передохнуть — выйти на старт ралли.

Премьер поедет на Mitsubishi Lancer Evo VI и будет соревноваться в зачете исторических автомобилей (Historic), пройдя полную дистанцию ралли. Штурманом в экипаже будет Андис Вейнбергс.

Андрис Кулбергс уже становился победителем мини-ралли Latvija 2024 года в зачете исторических автомобилей.

Раллиспринт Latvija пройдет 31 октября и 1 ноября. Он станет заключительным этапом сразу нескольких турниров: чемпионата Латвии по ралли (LRČ), Кубка Латвии по ралли, Кубка Латвии по раллиспринту, Кубка Латвии по ралли исторических автомобилей и MRF Tyres Junior Challenge Мартиньша Сескса. А участники класса багги SSV будут бороться за Кубок SRT.

В этом году раллиспринт Latvija включен и в календарь Кубка Эстонии по раллиспринту, так что ожидаются участники и из соседней страны.

Ралли стартует в субботу, 31 октября, с двух гравийных спецучастков в темноте — первый проезд запланирован на 20:00.

В воскресенье, 1 ноября, экипажи пройдут оставшиеся пять спецучастков, уже по асфальту на Бикерниекской трассе. Старт в 11:00.

Для участников зачета раллиспринта дистанция будет короче: они пройдут первые шесть из семи спецучастков. На заключительном спецучастке ралли и всего сезона Biķernieku trasei 60! стартуют участники чемпионата Латвии по ралли, Кубка Латвии по ралли и Кубка Латвии по ралли исторических автомобилей, в том числе премьер-министр.

Финал сезона мини-ралли — осеннее испытание в Бикерниеки

Днем 31 октября на Бикерниекской трассе тоже не будет скучно: там развернется решающая борьба участников чемпионата по мини-ралли.

Экипажам мини-ралли предстоят два спецучастка, каждый из которых нужно будет пройти трижды. Трасса проложена и по асфальтовым участкам Бикерниекской трассы, и по гравийным секциям трассы для ралли-кросса, а также по спидвейному стадиону.

Мини-ралли — это соревнования раллийного типа, в которых можно участвовать на стандартных автомобилях. Спецучастки сравнительно короткие: максимальная длина дистанции — до 25 км. Перед стартом участники получают уже готовую стенограмму трассы, которую можно один раз проверить на месте.

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#Латвия #спорт #сезон #автоспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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