Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис всерьез задумывается о продолжении профессиональной карьеры из-за повторяющихся проблем со здоровьем. Тем временем руководство «Голден Стэйт Уорриорз» рассматривает возможности его обмена, сообщает обозреватель ESPN Шэмс Чарания.

Будущее Кристапа Порзиньгиса в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оказалось под вопросом. По информации обозревателя ESPN Шэмса Чарании, латвийский баскетболист продолжает испытывать симптомы заболевания, которое уже мешало ему выступать на профессиональном уровне, пишет tv3.lv.

На фоне неопределенности с его здоровьем руководство «Голден Стэйт Уорриорз» начало изучать возможные варианты обмена игрока.

Порзиньгис не исключает завершения карьеры

По сведениям ESPN, Порзиньгис серьезно размышляет о своем будущем в баскетболе. Причиной стали повторяющиеся симптомы синдрома постуральной ортостатической тахикардии (POTS).

Это нарушение работы вегетативной нервной системы, при котором при переходе в вертикальное положение может значительно учащаться сердцебиение. Среди возможных проявлений — головокружение, слабость и выраженная усталость.

О своем диагнозе Порзиньгис ранее рассказывал еще во время выступлений за «Бостон Селтикс», о чем писал bb.lv.

По информации Чарании, если состояние латвийского баскетболиста существенно не улучшится, одним из возможных сценариев станет завершение профессиональной карьеры.

При этом окончательного решения об уходе из баскетбола Порзиньгис не объявлял.

Баскетболист встретился с руководством клуба

На прошлой неделе Порзиньгис посетил тренировочную базу «Голден Стэйт» и встретился с представителями руководства команды. Однако подробностей о его нынешнем состоянии здоровья и перспективах возвращения на площадку после этой встречи не последовало.

Тем временем клуб, по данным ESPN, рассматривает различные варианты обмена латвийского игрока. О конкретных переговорах или возможных новых командах пока не сообщается.

Контракт на 40 миллионов долларов

В конце июня Порзиньгис договорился с «Уорриорз» о двухлетнем контракте на общую сумму 40 миллионов долларов. При этом во втором сезоне соглашения гарантированы только три миллиона долларов.

Такая структура контракта имеет значение на фоне неопределенности с дальнейшей карьерой баскетболиста и возможных решений клуба относительно его будущего.

Пока главным вопросом остается состояние здоровья Порзиньгиса: именно от его восстановления во многом зависит, сможет ли латвийский баскетболист продолжить выступления в НБА.