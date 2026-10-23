Латвийская горнолыжница Лиене Бондаре в возрасте 30 лет объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка дважды участвовала в Олимпийских играх и семь раз выступала на чемпионатах мира. Прощаясь с большим спортом, она призналась, что больше всего ценит не результаты соревнований, а возможность посвятить жизнь любимому делу.

Латвийская горнолыжница Лиене Бондаре решила завершить профессиональную спортивную карьеру после более чем десяти лет выступлений на международных соревнованиях. О своем решении 30-летняя спортсменка сообщила в четверг, 22 октября, на странице в Instagram.

Как пишет агентство LETA, Бондаре опубликовала эмоциональное прощальное обращение, в котором поблагодарила всех, кто помогал ей на протяжении спортивного пути.

«Некоторые этапы жизни настолько особенные, что хочется, чтобы они продолжались вечно. И после более чем десяти лет, в течение которых я жила своей детской мечтой, пришло время попрощаться с профессиональными соревнованиями по горнолыжному спорту», — написала спортсменка.

По словам Бондаре, горные лыжи всегда значили для нее гораздо больше, чем просто соревнования.

«Лыжи никогда не были для меня просто спортом. Они были моей страстью и занимали центральное место в моих самых больших мечтах и целях», — призналась она.

За свою карьеру Бондаре представляла Латвию на двух зимних Олимпийских играх. Ее основной дисциплиной был слалом.

На Олимпиаде 2022 года в Пекине латвийская спортсменка не смогла завершить дистанцию. Четыре года спустя, на Играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, она заняла 43-е место.

Кроме того, Бондаре участвовала в семи чемпионатах мира по горнолыжному спорту. Лучшего индивидуального результата на этих соревнованиях она добилась в 2025 году, заняв 27-е место в слаломе.

Однако, подводя итоги карьеры, спортсменка подчеркнула, что для нее важнее не конкретные места в турнирных таблицах. Главным достижением Бондаре считает саму возможность долгие годы жить жизнью профессиональной спортсменки, тренироваться, соревноваться и стремиться к поставленным целям.

Особые слова благодарности она адресовала людям, которые поддерживали ее на этом пути.

«Моя семья, тренеры, спонсоры, команда поддержки, друзья и каждый, кто вложил в этот путь свое время, энергию и веру, — одного слова „спасибо“ никогда не будет достаточно. Возможно, эта мечта начиналась как моя, но она превратилась в нечто, чем мы жили и что создавали вместе», — написала Бондаре.

Она призналась, что могла бы бесконечно рассказывать о том, что дал ей горнолыжный спорт, и о людях, благодаря которым этот опыт стал особенным.

«Хотя прощаться грустно, я невероятно счастлива и благодарна за то, что у меня была привилегия так долго жить этой жизнью», — отметила спортсменка.

Таким образом, Олимпийские игры 2026 года стали последними в профессиональной карьере Бондаре. О своих дальнейших планах после ухода из соревновательного спорта она пока не сообщила.