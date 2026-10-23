Латвийский футбольный клуб «Riga» во втором матче основного этапа Лиги конференций УЕФА сыграл вничью 1:1 с кипрским «Pafos». Рижане открыли счет во втором тайме, однако уже через девять минут хозяева восстановили равновесие. После двух туров у чемпиона Латвии два очка.

Футбольный клуб «Riga» в четверг, 22 октября, не сумел одержать первую победу на основном этапе Лиги конференций УЕФА. В гостевом матче против кипрского «Pafos» латвийская команда сыграла вничью 1:1, хотя во втором тайме первой вышла вперед, сообщает агентство LETA.

Рижане активно начали встречу и уже в первые минуты несколько раз создали опасные моменты у ворот соперника. В одном из эпизодов мяч даже оказался в сетке, однако гол Режиналду Рамириса отменили из-за положения вне игры.

Вскоре забили и хозяева поля, но их гол также не был засчитан — перед этим футболисты «Pafos» нарушили правила против вратаря рижан Кенана Пирича.

Во второй половине первого тайма «Riga» продолжала атаковать. После передачи Рамириса Ауани Раки попал в штангу. Кипрская команда ответила контратакой, которую завершил удар Андерсона Силвы, однако Пирич сумел поймать мяч.

Еще один опасный момент у ворот хозяев возник после удара Бабы Мусе, но защитники «Pafos» выбили мяч от линии ворот.

Несмотря на преимущество рижан по опасным моментам, первый тайм завершился без голов.

После перерыва характер игры изменился. «Pafos» стал действовать активнее, а преимущество латвийского клуба уже не было столь заметным. Тем не менее именно «Riga» удалось открыть счет.

На 67-й минуте после быстрой атаки Салах М'Ханд сделал передачу с левого фланга вдоль ворот, и вышедший незадолго до этого на замену Каю Феррейра отправил мяч в сетку — 1:0.

Однако удержать преимущество рижане не смогли. На 76-й минуте Габриэл Тейшейра получил передачу от Кена Сема в штрафной площади и ударом с разворота сравнял счет.

До финального свистка результат не изменился — 1:1.

Для «Riga» это уже вторая ничья подряд в дебютном сезоне основного этапа еврокубков. Неделей ранее латвийские чемпионы на своем поле также сыграли 1:1 с казахстанским «Кайратом» из Алматы.

В той встрече рижане упустили несколько хороших возможностей забить, в том числе не реализовали пенальти.

Таким образом, после двух туров у «Riga» два очка из шести возможных. Команда пока не проигрывала, но и первой победы на основном этапе Лиги конференций еще не добилась.

Следующий матч рижане проведут 5 ноября дома против чешского «Jablonec». Затем, 26 ноября, им предстоит встреча в Литве с каунасским «Žalgiris».

В декабре «Riga» сыграет еще два матча: 10 декабря примет итальянскую «Atalanta», а 17 декабря завершит основной этап гостевой встречей с боснийским «Borac» из Баня-Луки.

Всего на основном этапе Лиги конференций каждая команда проведет шесть матчей. Восемь лучших клубов напрямую выйдут в 1/8 финала, команды с 9-го по 24-е место продолжат борьбу в первом раунде плей-офф, а остальные завершат выступление.

Для латвийского футбола участие «Riga» в этой стадии турнира стало еще одним достижением. Ранее до групповых этапов еврокубков добирались «Ventspils» и RFS.

«Ventspils» выступал в Лиге Европы в сезоне 2009/2010, а RFS играл в Лиге конференций в сезоне 2022/2023 и в Лиге Европы двумя годами позже.

Теперь перед «Riga» стоит задача превратить ничейные результаты в победы. Следующая возможность появится уже 5 ноября в домашнем матче против «Jablonec».