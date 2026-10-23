Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни резко раскритиковал нынешних футболистов клуба после поражения от итальянского «Комо» со счетом 1:4 в Лиге чемпионов. Бывший нападающий обвинил игроков в эгоизме и нежелании брать на себя ответственность за результаты команды.

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал нынешних игроков клуба эгоистами и сравнил их поведение с капризами маленьких детей. Поводом стали разгромное поражение от итальянского «Комо» в Лиге чемпионов и публичная критика главного тренера Майкла Каррика со стороны футболистов.

Как сообщает AFP, в среду английский клуб уступил «Комо» со счетом 1:4, после чего капитан команды Бруну Фернандеш заявил, что «Юнайтед» должен действовать на поле смелее. Его слова были восприняты как критика тактических решений Каррика.

Ситуация в клубе остается напряженной. «Манчестер Юнайтед» неудачно начал сезон в английской Премьер-лиге и перед воскресным выездным матчем с «Борнмутом» занимает лишь 13-е место. При неблагоприятных результатах других встреч команда может опуститься даже в зону вылета.

После поражения от «Комо» положение Каррика на посту главного тренера также оказалось под вопросом. При этом недовольство внутри команды проявилось еще до матча Лиги чемпионов.

На прошлой неделе защитник Лисандро Мартинес публично раскритиковал руководство клуба за недостаточные инвестиции в приобретение новых футболистов. Руни считает, что подобные заявления лишь усугубляют проблемы команды и свидетельствуют о нежелании игроков отвечать за собственные результаты.

«Когда Мартинес высказался, я сказал, что это абсолютный кошмар, потому что это расколет команду», — заявил 40-летний бывший футболист в четверг в подкасте The United Stand.

По его словам, критика со стороны Мартинеса стала началом более серьезных разногласий.

«Теперь мы видим то же самое с Бруну, и вы увидите это еще с несколькими игроками, потому что эти футболисты не хотят брать на себя ответственность», — предупредил Руни.

Бывший нападающий подчеркнул, что футболисты вправе иметь собственное мнение о тактике, однако прежде всего должны отвечать за происходящее на поле.

«Можно спорить о том, прав или не прав был Фернандеш, но на поле нужно брать на себя ответственность. Нужно нести ответственность как коллектив игроков», — сказал он.

Затем Руни перешел к еще более жестким оценкам.

«Эти игроки — эгоисты. Им наплевать на товарищей по команде, на тренера, персонал и болельщиков — единственные, кто их волнует, это они сами», — заявил бывший футболист.

По его мнению, нынешние игроки слишком часто пытаются переложить ответственность за неудачи на окружающих.

«Если они не получают того, что, по их мнению, им причитается, они ведут себя как маленькие дети — просто выбрасывают игрушки из коляски и пытаются свалить вину на кого угодно, только не на себя», — добавил Руни.

Особую остроту его словам придает то, что Руни хорошо знаком с Карриком. Они не только дружат, но и на протяжении многих лет вместе выступали за «Манчестер Юнайтед».

Сам Руни защищал цвета клуба с 2004 по 2017 год и остается его лучшим бомбардиром с 253 голами. В составе команды он пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.

Теперь «Манчестер Юнайтед» предстоит попытаться исправить положение сразу в двух турнирах.

В Лиге чемпионов после трех матчей команда имеет три очка и занимает 20-е место. Следующую встречу в турнире английский клуб проведет 3 ноября дома против итальянской «Ромы», которая набрала четыре очка и располагается на 15-й позиции.

До этого «Юнайтед» предстоит выездной матч Премьер-лиги против «Борнмута», в котором команда попытается прервать неудачную серию и улучшить положение в чемпионате.