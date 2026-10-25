Эстония скоро поднимет вопрос об участии в Олимпийских играх из-за попыток вернуть россиян в спорт, заявил в интервью Postimees министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

«Ищутся различные предлоги, чтобы вернуть россиян в культуру, спорт и на Олимпийские игры», — заявил Цахкна, назвав это серьезной проблемой.

По словам министра, в Европе все еще cохраняется надежда на возвращение к «обычному положению дел» в отношениях с Россией.

Эстония на летних Играх в Париже 2024 года не взяла ни одной награды, а на зимней Олимпиаде в Италии 2026 года завоевала одну — серебро в мужском хафпайпе у фристайлистов.

У эстонских властей есть время подумать. Следующая летняя Олимпиада пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе, США. А следующие зимние Игры состоятся с 1 по 17 февраля 2030 года во Французских Альпах.