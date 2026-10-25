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Forbes назвал Роналду самым богатым футболистом мира 0 375

Спорт
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым действующим спортсменом в истории, чей общий доход за карьеру достиг отметки в два миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Forbes в своем новом исследовании доходов ведущих футболистов мира.

По данным экспертов издания, финансовое положение 41-летнего игрока укрепляется благодаря его выступлениям за саудовский клуб "Аль-Наср". За текущий сезон футболист заработал крупную сумму, а ежедневный оклад в команде исчисляется сотнями тысяч фунтов стерлингов.

Значительную часть доходов также составляют рекламные контракты и собственные бизнес-проекты форварда, которые приносят десятки миллионов ежегодно. Второе место в финансовом рейтинге занимает аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за американский "Интер Майами".

Его годовой доход оценивается более чем в сто миллионов фунтов стерлингов, и в ближайшее время он также может преодолеть рубеж в два миллиарда долларов заработка за карьеру. Замыкает тройку лидеров французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

В первую пятерку самых высокооплачиваемых игроков вошли Эрлинг Холанн из "Манчестер Сити" и Винисиус Жуниор, представляющий мадридский клуб. В десятку лучших также попали Ламин Ямал, Садио Мане, Джуд Беллингхем, Гарри Кейн и Мохамед Салах, сменивший клуб прошлым летом.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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