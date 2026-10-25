Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила на своем сайте, что Москва примет чемпионат мира в 2030 году.

России впервые с 2022 года официально дали провести чемпионат мира по олимпийскому виду спорта. Москва принимала чемпионаты мира в 1975, 1980 и 1983 годах.

Исполком IWF в июне принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений — в составе национальной сборной, под флагом и с гимном России.

В настоящее время среди ведущих латвийских спортсменов стоит выделить Ритварса Сухарева, Арманда Межинскиса, Артура Плесниекса и Артура Василёнока. Впрочем, не факт, что все они продолжат соревноваться на выоском урвоне к 2030 году.

Что касается женской штанги, то здесь наиболее титулованная латвийская тяжелоатлетка – 28-летняя Ребека Ибрахим (урожденная Ребека Кох). Она родилась в Вентспилсе, выступала за Латвии.

В 2020 году приняла ислам, взяла имя Сальсабила и вышла замуж за катарского метателя диска. У них родились дети. Весной 2026 года вместе с дочерьми покинула Катар и вернулась в родной Вентспилс. Сейчас опять выступает за Латвию.