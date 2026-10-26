После соревнований Amber Piston Hard Enduro на территории бывшего завода «Лиепайский металлург» семь спортсменов обратились за медицинской помощью с химическими ожогами. Выяснилось, что маршрут проходил через участок, где раньше складировались известковые отходы. Государственная служба окружающей среды взяла пробы почвы, а полиция начала административное производство.

Соревнования состоялись в субботу, 24 октября. Как сообщила представитель Лиепайской региональной больницы Индра Грасе, за медицинской помощью обратились семь участников с химическими ожогами различной степени тяжести.

У пострадавших диагностированы ожоги голеней лёгкой и средней степени тяжести. После осмотра все пациенты были направлены на амбулаторное лечение под наблюдением семейных врачей.

Представитель комиссии по эндуро Латвийской федерации мотоспорта Каспарс Эркулис сообщил, что четверо спортсменов, получивших более серьёзные ожоги, дополнительно обратились в Государственный ожоговый центр для проверки состояния здоровья.

«Среди пострадавших — мотоспортсмены из всех трёх стран Балтии. Мы поддерживаем связь со всеми пострадавшими спортсменами и предупредили их, что при малейших подозрениях на проблемы со здоровьем необходимо обращаться за медицинской помощью», — рассказал Эркулис.

Трасса проходила через бывшую площадку известковых отходов

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений Государственной службы окружающей среды (VVD) Айя Ялинска, территория бывшего «Лиепайского металлурга» включена в реестр загрязнённых и потенциально загрязнённых мест.

В прошлом на этой территории находилась площадка для складирования известковых отходов. Именно через этот участок проходил маршрут мотоспортсменов.

Специалисты VVD взяли пробы почвы для лабораторного анализа, чтобы проверить наличие извести и определить её концентрацию.

Образцы уже переданы в лабораторию. Служба попросила предоставить результаты исследований как можно скорее.

Предполагается, что анализы помогут установить, какие вещества могли вызвать химические ожоги у участников соревнований. Пока точная причина травм не установлена.

Организаторы не считают произошедшее халатностью

По словам Каспарса Эркулиса, Латвийская федерация мотоспорта получила все необходимые согласования на проведение соревнований. Как само мероприятие, так и участвовавшие в нём спортсмены были застрахованы.

«Территория бывшего „Лиепайского металлурга“ с заброшенными зданиями, бетонными препятствиями, грудами кирпичей и другими сложными техническими элементами очень хорошо подходила для соревнований высокого уровня сложности», — пояснил представитель федерации.

Он отметил, что спортсмены и раньше тренировались на этой трассе, однако ничто не указывало на возможную угрозу их здоровью.

«Это несчастливое стечение обстоятельств, в результате которого спортсмены получили химические ожоги, а не халатность или невнимательность организаторов», — заявил Эркулис.

Кто отвечает за безопасность соревнований?

В Государственной службе окружающей среды обращают внимание, что законодательство не предусматривает обязательного согласования с VVD проведения публичных мероприятий, в том числе спортивных соревнований.

Ответственность за безопасность участников несёт организатор мероприятия. При планировании соревнований он обязан оценить возможные риски, связанные с выбранной территорией.

Как пояснила Айя Ялинска, наличие исторического загрязнения само по себе не означает непосредственной опасности или необходимости ограждать территорию. Однако это существенное обстоятельство, которое необходимо учитывать при планировании её использования.

VVD призывает организаторов спортивных соревнований и других публичных мероприятий заранее изучать историю использования выбранных площадок, оценивать возможные экологические риски и угрозы здоровью людей, а также предусматривать необходимые меры безопасности.

Полиция начала административное производство

В Государственной полиции сообщили агентству LETA, что информация о пострадавших поступила в субботу, 24 октября.

Прибывшие на место происшествия полицейские встретили сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Медики пояснили, что участники соревнований получили химические ожоги различной степени тяжести во время прохождения трассы.

На месте также работали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. О случившемся была проинформирована Государственная служба окружающей среды.

Государственная полиция начала производство по делу об административном правонарушении, связанном с причинением телесных повреждений.

Таким образом, пока организаторы называют случившееся несчастным стечением обстоятельств, компетентным службам предстоит установить точную причину ожогов и оценить обстоятельства происшествия. Результаты лабораторных исследований почвы могут стать ключевыми для выяснения причин случившегося.**