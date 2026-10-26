Сегодня, 26 октября, футбольный мир узнает имя обладателя «Золотого мяча-2026». На престижную индивидуальную награду претендуют 30 футболистов, среди которых восьмикратный победитель Лионель Месси, звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, молодой лидер «Барселоны» Ламин Ямаль и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Как сообщает УЕФА, юбилейная, 70-я церемония состоится в лондонском театре London Palladium. Начало - в 22:00 по латвийскому времени.

Впервые церемония вручения награды пройдет в Лондоне. Выбор британской столицы символичен: именно английский футболист Стэнли Мэттьюз стал первым обладателем «Золотого мяча» в 1956 году.

Месси снова в списке, Роналду - нет

Одна из главных интриг нынешней церемонии связана с противостоянием футбольных поколений.

Лионель Месси, которому уже 39 лет, остается абсолютным рекордсменом по количеству «Золотых мячей» - их у аргентинца восемь. Теперь он вновь претендует на награду.

Среди его конкурентов - Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Харри Кейн, Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор.

А вот Криштиану Роналду, пятикратного обладателя «Золотого мяча», в списке номинантов нет уже третий год подряд Интересно, что из всех 30 претендентов только трое ранее получали эту награду: Месси, испанец Родри (2024) и француз Усман Дембеле (2025).

Все 30 номинантов на «Золотой мяч-2026»

Джуд Беллингем («Реал Мадрид») Пау Кубарси («Барселона») Марк Кукурелья («Челси» / «Реал Мадрид») Усман Дембеле (ПСЖ) Луис Диас («Бавария») Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») Габриэл Магальяйнс («Арсенал») Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») Ашраф Хакими (ПСЖ) Харри Кейн («Бавария») Хвича Кварацхелия (ПСЖ) Ламин Ямаль («Барселона») Садио Мане («Аль-Наср») Маркиньос (ПСЖ) Лаутаро Мартинес («Интер») Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») Нуну Мендеш (ПСЖ) Лионель Месси («Интер Майами») Жоау Невеш (ПСЖ) Майкл Олисе («Бавария») Вильям Пачо (ПСЖ) Хулиан Киньонес («Аль-Кадсия») Деклан Райс («Арсенал») Родри («Манчестер Сити» / «Барселона») Фабиан Руис (ПСЖ) Уильям Салиба («Арсенал») Ферран Торрес («Барселона» / ПСЖ) Дайо Упамекано («Бавария») Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») Витинья (ПСЖ)

Ведущими церемонии станут легендарный французский футболист Тьерри Анри и британская спортивная журналистка Кейт Скотт. Обладателя «Золотого мяча» определяют по результатам голосования международного жюри спортивных журналистов. При оценке учитываются индивидуальные выступления футболистов, командные достижения и соблюдение принципов честной игры.

Помимо главной мужской награды, в Лондоне назовут лучшую футболистку года, лучших молодых игроков, вратарей, тренеров и футбольные клубы.

Напомним, что в 2025 году мужской «Золотой мяч» получил нападающий ПСЖ Усман Дембеле, а среди женщин победила испанская футболистка Айтана Бонмати.

Имя нового обладателя главной награды станет известно сегодня поздно вечером.