Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оказался в центре международного скандала после шутки о китайском лидере Мао Цзэдуне. Китайское государственное телевидение прекратило показывать матчи с участием футболиста, а некоторые спонсоры разорвали с ним коммерческие отношения.

Поводом стало видео, распространившееся в социальных сетях. Во время интервью Мбаппе спросили о мемах, в которых его изображают в образе диктатора, передает NOS.

Футболист со смехом ответил, что больше всего ему нравится ролик, в котором его лицо наложено на изображение человека, которого он назвал китайским диктатором. Речь шла о Мао Цзэдуне.

По словам Мбаппе, он часто делится этим видео с друзьями.

Шутка обернулась международным скандалом

Высказывание французской звезды вызвало возмущение в Китае, где Мао Цзэдун, основатель Китайской Народной Республики, по-прежнему занимает особое место в официальной исторической памяти.

Как сообщают нидерландские СМИ, несколько производителей напитков решили прекратить сотрудничество с Мбаппе.

Китайская государственная телекомпания CCTV также исключила из эфира матчи с участием французского нападающего и трансляции испанской Ла Лиги. Кроме того, перестали показывать рекламные ролики и видеоматериалы с футболистом.

Таким образом, последствия скандала затронули не только самого Мбаппе, но и испанский чемпионат, для которого Китай является важным зарубежным рынком.

Мбаппе принёс публичные извинения

После волны критики футболист выступил с заявлением.

«Во время недавнего интервью я прокомментировал изображение со мной. Моё замечание было неосторожным, и теперь я понимаю, что оно задело многих людей в Китае и китайские общины по всему миру», — заявил Мбаппе.

Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить, выразил уважение к китайскому народу и его истории и принёс искренние извинения.

С отдельным заявлением выступила испанская Ла Лига.

Руководство чемпионата выразило сожаление по поводу оскорбления, которое слова Мбаппе нанесли китайским болельщикам, и подчеркнуло, что высказывание футболиста было его личным мнением и не отражает позицию Ла Лиги.

Почему реакция оказалась такой резкой?

Мао Цзэдун руководил Китаем с момента образования КНР в 1949 году до своей смерти в 1976-м.

Несмотря на то что проводившаяся при нём политика, включая «Большой скачок» и «культурную революцию», привела к массовым репрессиям и гибели миллионов людей, в современном Китае Мао остаётся важнейшей исторической фигурой и символом основания государства.

Скандал показывает, насколько серьёзными могут оказаться коммерческие последствия даже короткого высказывания знаменитости, особенно когда речь идёт о политически чувствительных темах на одном из крупнейших рынков мира.