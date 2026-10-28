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До 300 велосипедистов из 25 стран приедут в Латвию: стране доверили этап Кубка наций UCI 1 110

Спорт
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: велосипедисты

Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

Латвия получила право провести один из трех европейских этапов Кубка наций Международного союза велосипедистов (UCI) по шоссейному велоспорту среди юниоров. Соревнования состоятся со 2 по 4 июля 2027 года в Видземе. Ожидается участие до 300 молодых спортсменов как минимум из 25 стран.

Латвия в следующем году станет одной из трех европейских стран, принимающих этап Кубка наций Международного союза велосипедистов (UCI) по шоссейному велоспорту среди юниоров.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийскую федерацию велоспорта (LRF), соревнования пройдут со 2 по 4 июля 2027 года.

Ожидается, что в латвийском этапе примут участие до 300 юношей и девушек юниорской возрастной группы, представляющих не менее 25 стран.

Местом проведения выбран Видземский регион. Программа соревнований будет включать пролог и два отдельных этапа.

Конкретные маршруты и места проведения стартов пока не объявлены. Федерация обещает опубликовать подробную информацию в ближайшее время.

В 2027 году формат Кубка наций изменится

В следующем сезоне Международный союз велосипедистов существенно изменит структуру Кубка наций среди юниоров. В Европе состоятся всего три этапа соревнований — в Бельгии, Франции и Латвии. Большой финал пройдет в Италии.

Таким образом, Латвия вошла в ограниченное число европейских стран, которым доверено проведение соревнований этого уровня.

Помимо Европы, отдельные этапы Кубка наций запланированы в Северной Америке, Океании, Азии и Африке.

По итогам европейских этапов право выступить в большом финале получат десять лучших команд.

Соревнования будут иметь значение и для участия в других международных стартах: в рамках Кубка наций распределят квоты на чемпионат мира UCI и чемпионат Европы Европейского союза велосипедистов (UEC).

Это означает, что результаты латвийского этапа могут повлиять на возможности юниорских сборных выступить на крупнейших международных соревнованиях сезона.

Более подробная информация о маршрутах, организации соревнований и местах, где зрители смогут наблюдать за гонками, ожидается позднее.

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#Латвия #чемпионат мира #велоспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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