Латвийский баскетбольный клуб «Ригас Зелли» одержал третью победу в групповом турнире Еврокубка, обыграв на выезде испанский «Сан-Пабло» со счетом 79:71. Рижане уступили в первой четверти, но сумели переломить ход встречи и удержали преимущество до финальной сирены.

Баскетболисты «Ригас Зелли» в среду одержали третью победу в пяти матчах Еврокубка, обыграв в гостях испанский «Сан-Пабло» из Бургоса со счетом 79:71. Как сообщает агентство LETA, встреча пятого тура группы А завершилась с результатами по четвертям 17:21, 22:14, 23:19 и 17:17.

Самыми результативными игроками рижской команды стали Мартинас Варнас и Иван Ткаченко, набравшие по 15 очков. Бен Шунгу добавил 13 очков и семь результативных передач, а Тайлер Валь — 12 очков.

В составе хозяев 18 очков набрал Дэнни Бой Стюарт, еще 16 — Хоакин Табоада.

Бросок почти с центра площадки помог рижанам выйти вперед

Начало встречи осталось за «Ригас Зелли»: гости совершили рывок 9:0. Однако баскетболисты «Сан-Пабло» сумели восстановить равновесие и завершили первую четверть с преимуществом в четыре очка — 21:17.

Во второй десятиминутке команды несколько раз менялись лидерством. Незадолго до большого перерыва Иван Ткаченко реализовал дальний бросок почти с центра площадки, благодаря которому рижане ушли в раздевалку, ведя 39:35.

После перерыва латвийская команда продолжила наращивать преимущество. В начале третьей четверти разрыв достиг 12 очков.

К заключительной десятиминутке «Ригас Зелли» подошли с восьмиочковым преимуществом — 62:54. В четвертой четверти рижане не позволили соперникам сократить отставание и довели матч до победы.

Три победы после пяти туров

Для «Ригас Зелли» нынешний сезон стал дебютным в Еврокубке. До поездки в Испанию латвийская команда провела четыре встречи с переменным успехом.

В первом туре рижане дома обыграли итальянскую «Дертону» — 86:84, затем уступили немецкому клубу «Сивулвз» из Ростока — 86:87.

В третьем матче «Ригас Зелли» победили словенскую «Олимпию» — 89:79, а в четвертом потерпели крупное поражение от иерусалимского «Хапоэля» — 64:100.

Победа над «Сан-Пабло» позволила латвийскому клубу улучшить результат до трех побед при двух поражениях.

Положение в группе А

После пяти туров лидируют греческий «Арис» и израильский «Хапоэль», выигравшие все пять матчей. По три победы имеют итальянская «Дертона» и «Ригас Зелли».

Французский «Ле-Ман» одержал две победы, испанский «Сан-Пабло» и немецкий «Сивулвз» — по одной. Словенская «Олимпия» пока не выиграла ни одного матча.

В других встречах среды «Арис» дома победил «Олимпию» со счетом 78:73, а «Хапоэль» на выезде оказался сильнее «Ле-Мана» — 90:83.

Всего в основном турнире Еврокубка участвуют 32 команды, разделенные на четыре группы. На групповом этапе они играют в два круга. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, причем победители групп сразу попадут во второй раунд.

«Ригас Зелли» стали первым латвийским клубом с 2015 года, выступающим в Еврокубке. В прошлом сезоне победителем турнира стала французская команда «Бурк-ан-Брес».