Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к международным соревнованиям. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

CAS отменил все пять резолюций совета IIHF и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях IIHF, на которые распространялись указанные резолюции.

Согласно постановлению суда, международная федерация обязана обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах IIHF в сезоне 2026/27.

«Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит. Впереди сложная работа с совместно с Международной федерацией хоккея по реализации решения CAS и возвращению российских команд к участию в соревнованиях под эгидой IIHF», — написал Дегтярев.

Ближайшее соревнование — молодежный чемпионат мира — состоится в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир в декабре 2026 года — январе 2027-го.

В 2022 году IIHF отстранила сборную России от своих турниров.

Реакция IIHF: разочаровались, но смирились

Международная федерация хоккея (IIHF) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал организацию допустить российские сборные ко всем чемпионатам под ее эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

При этом федерация заявила, что будет исполнять решение суда, но сначала оценит практические и организационные последствия. В заявлении федерация подчеркнула, что уважает полномочия арбитражного суда и будет действовать в соответствии с его вердиктом.

IIHF сообщила, что изменения в составе участников требуют масштабной координации с национальными федерациями, организаторами и принимающими странами. Речь идет о пересмотре форматов, календарей, логистики, размещения команд и мер безопасности.

А что будет делать Латвия?

Напомним, латвийским спортсменам на законодательном уровне запрещено соревноваться в командных видах спорта с представителями стран-агрессоров. Таковыми в Латвии официально признаны Россия и Беларусь.

Таким образом, у латвийских хоккеистов выбор небольшой – или играть под угрозой уголовного наказания, или сдаться без боя.

ДОПОЛНЕНО: реакция Латвийской хоккейной федерации

Больше ясности относительно того, как может быть исполнено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккейных сборных к международным турнирам, может внести заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), которое ожидается на следующей неделе. Об этом агентству LETA сообщил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Роберт Плявейс.

Решение IIHF касается чемпионатов мира следующего года среди мужских команд, молодёжных сборных U-20 и U-18, а также женского чемпионата мира. В мужских чемпионатах в высшем дивизионе выступают и сборные Латвии.

Как пояснил Плявейс, у ЛХФ пока нет более подробной информации о заявлении IIHF, сделанном в пятницу.

«На следующей неделе запланировано заседание совета IIHF. Нужно дождаться решения федерации и узнать, как она намерена реализовать этот план. Сейчас вопросов гораздо больше, чем ответов. Мы также ждём официального решения IIHF о дальнейших шагах, и только после этого сможем решить, как на него реагировать», — сказал Плявейс.