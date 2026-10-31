Латвийский хоккеист Ралфс Фрейбергс эмоционально отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских сборных в международный хоккей. Спортсмен заявил, что лично отказался бы играть против России, однако предупредил: односторонний бойкот чемпионата мира может иметь катастрофические последствия для латвийского хоккея. Главную ответственность за сложившуюся ситуацию он возложил на Международную федерацию хоккея (IIHF).

«Меня переполняют гнев, разочарование и недоумение»

Поводом для резкого заявления Фрейбергса стало решение CAS, согласно которому Международная федерация хоккея должна немедленно восстановить участие российских сборных в международных соревнованиях, сообщает nra.lv.

Как сообщается, решение затрагивает чемпионаты мира следующего года среди мужских сборных, молодежных команд до 20 лет, юниоров до 18 лет, а также женский чемпионат мира.

Российские хоккеисты отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Фрейбергс признался, что новость о решении суда стала для него потрясением.

«Меня переполняют гнев, разочарование и недоумение!» — написал хоккеист в Facebook.

Однако еще больше, чем само решение, спортсмена возмутила реакция международной хоккейной организации и национальных федераций.

«Неужели они не знали о судебном разбирательстве?»

Фрейбергс считает, что руководство IIHF должно было заранее подготовиться к возможному неблагоприятному решению суда. По его мнению, международная федерация и ее члены не могли не знать о разбирательстве и связанных с ним рисках.

«Неужели они не знали о судебном разбирательстве против организации, которую сами представляют? Неужели не были оценены возможные риски и дальнейшие действия, чтобы предотвратить подобную ситуацию?» — задался вопросами хоккеист.

Он напомнил, что всего месяц назад состоялся конгресс IIHF, на котором избирали руководство организации. По мнению Фрейбергса, именно тогда следовало обсуждать возможные последствия судебного решения и вырабатывать общую позицию.

«Именно IIHF несет главную ответственность за эту ситуацию», — подчеркнул спортсмен.

«Я бы не играл»

После последнего чемпионата мира в Швейцарии Фрейбергс завершил выступления за сборную Латвии. Поэтому сейчас ему не придется лично решать, выходить ли на лед против российских хоккеистов в случае их возвращения. Но свою позицию он обозначил однозначно.

«Я бы не играл», — написал Фрейбергс.

При этом хоккеист опасается, что национальные федерации могут переложить ответственность за возможный бойкот на самих спортсменов.

По его словам, решение об участии в соревнованиях не должно становиться личной проблемой игроков, которым придется выбирать между спортивной карьерой и собственными убеждениями.

Почему Латвия не может бойкотировать чемпионат в одиночку

Несмотря на категорическое неприятие возвращения России, Фрейбергс не считает односторонний бойкот разумным выходом для латвийской сборной. Он предупреждает, что отказ от участия в чемпионате мира может повлечь серьезные спортивные последствия.

«Считаю, что Латвия не может позволить себе бойкотировать чемпионат в одиночку, поскольку тогда нам пришлось бы начинать свой путь в международном хоккее с самого низшего дивизиона», — заявил хоккеист.

По его мнению, такой сценарий способен нанести тяжелый удар по развитию хоккея в стране. При этом Фрейбергс подчеркивает, что Латвия не сможет эффективно противостоять возвращению российских команд без поддержки других национальных федераций.

«Спорт уже давно стал политикой»

В своем обращении хоккеист призвал перенести обсуждение вопроса на более высокий уровень. По его мнению, ситуация вышла за рамки компетенции отдельных спортсменов и требует согласованных международных действий.

«Мы можем здесь злиться, упрекать и кричать, но пока федерации других стран не хотят занять твердую позицию, у нас одних недостаточно сил», — отметил Фрейбергс.

Он считает, что к решению проблемы должны подключиться политические руководители государств.

«Спорт уже давно стал политикой, и сейчас настал момент, когда этот вопрос должны решать депутаты, министры, дипломаты и президенты государств!» — заключил хоккеист.

IIHF признала решение суда, но предупредила о проблемах

Международная федерация хоккея 30 октября официально выразила разочарование решением CAS. В организации подчеркнули, что прежние ограничения были необходимы для обеспечения безопасности участников и защиты принципов проведения соревнований. При этом IIHF заявила, что выполнит постановление суда, но его практическая реализация потребует дополнительной работы.

Федерации предстоит согласовать с организаторами турниров и национальными ассоциациями изменения в составе участников, расписании, размещении команд и мерах безопасности.

Решение касается пяти чемпионатов мира сезона 2026/2027. Первым затронутым турниром станет молодежный чемпионат мира, который начнется в Канаде 26 декабря 2026 года.

Пока также не определено, смогут ли российские команды выступать с национальной символикой или им придется соблюдать условия нейтрального статуса.