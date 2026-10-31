Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о восстановлении российских сборных в турнирах Международной федерации хоккея (IIHF) может привести к масштабной перестройке чемпионатов мира. Член совета IIHF Виестурс Козиолс предупреждает, что последствия затронут не только участников соревнований, но и страны, уже вложившие деньги в их организацию. В частности, под угрозой может оказаться проведение чемпионата в Эстонии.

Возвращение российских хоккейных сборных на международные турниры способно вызвать серьезные организационные проблемы на чемпионатах мира практически всех уровней. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Виестурс Козиолс.

Как сообщает агентство LETA, его комментарий последовал после пятничного решения Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего IIHF немедленно восстановить участие российских сборных в международных соревнованиях.

Решение распространяется на чемпионаты мира следующего года среди взрослых мужчин, молодежных команд до 20 лет, юниоров до 18 лет, а также женские турниры.

Почему возвращение России затронет Эстонию и Украину

По словам Козиолса, главная проблема заключается в том, что состав участников и структура чемпионатов уже сформированы. Возвращение российских команд потребует пересмотра распределения сборных по дивизионам.

«Нужно обсудить, как будет выглядеть структура всех чемпионатов, поскольку это решение затрагивает абсолютно все чемпионаты», — подчеркнул он.

В качестве примера представитель IIHF привел ситуацию с мужским чемпионатом мира.

«Если Россия возвращается, то Украина, скорее всего, не попадет в высший дивизион. Это означает, что как минимум одна команда из дивизиона 1А [второго по силе] выбывает. Это Эстония, а именно Эстония в следующем году организует этот чемпионат», — пояснил Козиолс.

Таким образом, изменение состава высшего дивизиона может вызвать цепную реакцию в нижестоящих группах.

«Эстония уже потратила деньги»

Особенно серьезными последствия могут оказаться для организаторов соревнований, подготовка к которым уже началась.

Козиолс предупредил, что возможное исключение Эстонии из числа участников дивизиона 1А поставит под вопрос и проведение турнира в этой стране.

«Если Эстония не участвует, то понятно, что она не будет и организовывать этот турнир. Эстония уже потратила деньги и заплатила за борта, телевизионные трансляции и так далее. Начнется хаос, и об этом необходимо говорить», — заявил он.

При этом речь пока идет о возможном сценарии, а не об окончательно утвержденном изменении состава участников или отмене турнира.

IIHF не согласна с решением суда

Международная федерация хоккея уже отреагировала на постановление CAS. В опубликованном в пятницу заявлении IIHF сообщила, что не согласна с соответствующей частью решения арбитража.

Федерация настаивает, что ограничения в отношении российских сборных вводились для обеспечения безопасности всех участников и защиты целостности соревнований. При этом IIHF признала полномочия CAS и заявила о намерении действовать в соответствии с его решением.

Однако, как подчеркнули в организации, постановление суда не устраняет опасений, которые послужили основанием для первоначального отстранения российских команд.

Придется пересматривать календарь и меры безопасности

По оценке IIHF, последствия решения выходят далеко за рамки простого добавления российских сборных в списки участников. Подготовка ко многим чемпионатам уже находится на продвинутой стадии. Поэтому возможные изменения потребуют согласования с национальными хоккейными федерациями, организаторами турниров и принимающими странами.

В частности, придется пересматривать форматы соревнований, расписание матчей, планы поездок и размещения команд, а также меры безопасности.

IIHF отдельно подчеркнула, что решение CAS не учитывает ряд практических вопросов, которые невозможно урегулировать немедленно.

Почему российские сборные были отстранены

Российские хоккейные команды не участвуют в соревнованиях под эгидой IIHF с февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За время отстранения они пропустили пять чемпионатов мира подряд, а также зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

В январе ограничения были продлены, однако Федерация хоккея России обжаловала соответствующее решение. После рассмотрения жалобы дисциплинарный комитет IIHF отменил ранее принятое решение о запрете участия российских сборных.

В июле совет IIHF вновь рассмотрел условия проведения чемпионатов и решил не допускать российские команды к соревнованиям следующего сезона.

Теперь постановление CAS ставит перед федерацией задачу изменить уже подготовленную систему турниров.

Для Латвии вопрос также имеет непосредственное значение: национальная мужская сборная выступает в высшем дивизионе чемпионата мира, состав которого может измениться после возвращения России.

Пока IIHF не объявила, каким именно образом будет реализовано решение арбитража и какие изменения произойдут в составах дивизионов.