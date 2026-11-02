Германия рассматривает возможность отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о восстановлении участия российских сборных в международных турнирах. В Федерации хоккея Германии опасаются значительного увеличения расходов на безопасность и не исключают, что российской команде могут запретить въезд в страну.

Проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года в Германии оказалось под вопросом после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), касающегося возвращения российских сборных на международную арену.

Как сообщает агентство LETA, глава Федерации хоккея Германии (DEB) Франк Лутц в интервью телеканалу Magenta Sports заявил, что страна не исключает возможности отказаться от организации турнира. Причиной стали потенциальные финансовые и организационные сложности, связанные с участием сборной России.

Германия опасается резкого роста расходов на безопасность

По словам Лутца, допуск российской команды может существенно изменить условия проведения чемпионата.

«Нам следует рассмотреть возможность отказа от права проведения чемпионата мира. Мы не можем подвергать себя такому финансовому риску, с которым не сможем справиться», — заявил глава немецкой федерации.

Он пояснил, что главная проблема связана с обеспечением безопасности.

«Расходы будут совершенно другими, главным образом это касается вопросов безопасности. Мы обсудим это с местными политиками и IIHF», — добавил Лутц.

Таким образом, немецкая сторона намерена обсудить дальнейшие действия с представителями властей и Международной федерации хоккея (IIHF).

Российским хоккеистам могут запретить въезд

Еще одним возможным сценарием Лутц назвал отказ во въезде сборной России на территорию Германии. Однако решение по этому вопросу будет приниматься не спортивными чиновниками, а государственными органами.

«Это политическое решение, на которое мы как федерация не можем повлиять», — признал руководитель DEB.

Пока окончательного решения об отказе Германии от проведения чемпионата или о возможных ограничениях для российской сборной не принято.

Что постановил Спортивный арбитражный суд?

Как сообщалось ранее, в пятницу CAS вынес решение, обязывающее Международную федерацию хоккея немедленно восстановить участие российских сборных в международных соревнованиях.

Согласно сообщению LETA, решение распространяется на чемпионаты мира 2027 года в нескольких категориях:

среди взрослых мужских сборных;

среди молодежных команд до 20 лет;

среди юниорских сборных до 18 лет;

среди женских национальных команд.

В высшем дивизионе мужского чемпионата мира выступает и сборная Латвии, поэтому вопрос участия России затрагивает также латвийскую национальную команду.

Россия отстранена от международного хоккея с 2022 года

Российские сборные не участвуют в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За время отстранения российские хоккеисты пропустили пять чемпионатов мира подряд, а также зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Решение CAS создало новую ситуацию для организаторов международных соревнований, которым теперь предстоит решать вопросы участия российских команд.

Германия пока сохраняет статус страны — организатора чемпионата мира 2027 года, однако ее хоккейная федерация намерена обсудить возможные последствия решения суда с властями и IIHF.