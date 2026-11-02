Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли досрочно завоевал титул чемпиона мира «Формулы-1», став самым молодым обладателем этого звания в истории. На Гран-при Мексики 20-летний пилот финишировал третьим, чего оказалось более чем достаточно для победы в общем зачете. Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю.

Итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли в воскресенье, 1 ноября, вошел в историю «Формулы-1», став самым молодым чемпионом мира. Титул он обеспечил себе по итогам Гран-при Мексики — 19-го этапа сезона, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

На момент завоевания чемпионства Антонелли исполнилось 20 лет и 68 дней. Он значительно улучшил достижение четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который впервые выиграл титул в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней.

Кроме того, Антонелли стал первым итальянцем за 73 года, сумевшим выиграть чемпионат мира «Формулы-1». Последним представителем Италии, добившимся такого успеха, был Альберто Аскари в 1953 году.

Для чемпионства хватило бы девятого места

Перед стартом гонки в Мехико Антонелли имел настолько большое преимущество в общем зачете, что для досрочного завоевания титула ему было достаточно финишировать девятым.

Однако пилот Mercedes завершил гонку на подиуме, заняв третье место.

Победу на Гран-при Мексики одержал Макс Ферстаппен из Red Bull. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, выступающий за Ferrari.

Авария, красные флаги и борьба за подиум

Гонка началась с напряженной борьбы между пилотами Ferrari. Хэмилтон стартовал с поул-позиции, однако в противостоянии с напарником Шарлем Леклером потерял позиции и допустил занос.

Этим воспользовался Ферстаппен, поднявшийся на второе место. Позднее Леклер получил пятисекундный штраф за выезд за пределы трассы с получением преимущества.

Антонелли тем временем держался среди лидеров, а его напарник по Mercedes Джордж Расселл получил десятисекундный штраф за вытеснение Исака Хаджара за пределы трассы.

После первой серии пит-стопов гонку возглавил Ферстаппен. За ним следовали Леклер, Хэмилтон и Антонелли.

На 45-м круге на трассе появился автомобиль безопасности. Хэмилтон воспользовался ситуацией для смены шин, однако вскоре гонку остановили красными флагами.

Причиной стала авария Валттери Боттаса на Cadillac: для эвакуации поврежденного болида потребовалась специальная техника, а защитные ограждения нуждались в ремонте.

Пауза продолжалась более получаса.

После возобновления гонки Ферстаппен сохранил лидерство, Хэмилтон обогнал Леклера, а вскоре монегаска опередил и Антонелли.

В итоге первая тройка до финиша больше не изменилась.

Результаты Гран-при Мексики

Место Пилот Команда 1 Макс Ферстаппен Red Bull 2 Льюис Хэмилтон Ferrari 3 Кими Антонелли Mercedes 4 Шарль Леклер Ferrari 5 Ландо Норрис McLaren 6 Джордж Расселл Mercedes 7 Оскар Пиастри McLaren 8 Франко Колапинто Alpine 9 Лиам Лоусон Racing Bulls 10 Пьер Гасли Alpine

Результаты подтверждены Международной автомобильной федерацией (FIA).

Mercedes близка к победе в Кубке конструкторов

После 19 этапов из 23 Антонелли набрал 380 очков и стал недосягаемым для преследователей. Второе место в личном зачете занимает Ферстаппен с 261 очком, третье — Хэмилтон с 259. Далее следуют Расселл (250), Леклер (245) и Норрис (221).

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes, набравшая 630 очков. Ferrari располагается на второй позиции с 504 очками, Red Bull — на третьей с 380, а McLaren — на четвертой с 371.

В прошлом сезоне чемпионом мира впервые стал Ландо Норрис, а McLaren второй год подряд выиграла Кубок конструкторов.