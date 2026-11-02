Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли досрочно завоевал титул чемпиона мира «Формулы-1», став самым молодым обладателем этого звания в истории. На Гран-при Мексики 20-летний пилот финишировал третьим, чего оказалось более чем достаточно для победы в общем зачете. Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю.
Итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли в воскресенье, 1 ноября, вошел в историю «Формулы-1», став самым молодым чемпионом мира. Титул он обеспечил себе по итогам Гран-при Мексики — 19-го этапа сезона, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.
На момент завоевания чемпионства Антонелли исполнилось 20 лет и 68 дней. Он значительно улучшил достижение четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который впервые выиграл титул в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней.
Кроме того, Антонелли стал первым итальянцем за 73 года, сумевшим выиграть чемпионат мира «Формулы-1». Последним представителем Италии, добившимся такого успеха, был Альберто Аскари в 1953 году.
Для чемпионства хватило бы девятого места
Перед стартом гонки в Мехико Антонелли имел настолько большое преимущество в общем зачете, что для досрочного завоевания титула ему было достаточно финишировать девятым.
Однако пилот Mercedes завершил гонку на подиуме, заняв третье место.
Победу на Гран-при Мексики одержал Макс Ферстаппен из Red Bull. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, выступающий за Ferrari.
Авария, красные флаги и борьба за подиум
Гонка началась с напряженной борьбы между пилотами Ferrari. Хэмилтон стартовал с поул-позиции, однако в противостоянии с напарником Шарлем Леклером потерял позиции и допустил занос.
Этим воспользовался Ферстаппен, поднявшийся на второе место. Позднее Леклер получил пятисекундный штраф за выезд за пределы трассы с получением преимущества.
Антонелли тем временем держался среди лидеров, а его напарник по Mercedes Джордж Расселл получил десятисекундный штраф за вытеснение Исака Хаджара за пределы трассы.
После первой серии пит-стопов гонку возглавил Ферстаппен. За ним следовали Леклер, Хэмилтон и Антонелли.
На 45-м круге на трассе появился автомобиль безопасности. Хэмилтон воспользовался ситуацией для смены шин, однако вскоре гонку остановили красными флагами.
Причиной стала авария Валттери Боттаса на Cadillac: для эвакуации поврежденного болида потребовалась специальная техника, а защитные ограждения нуждались в ремонте.
Пауза продолжалась более получаса.
После возобновления гонки Ферстаппен сохранил лидерство, Хэмилтон обогнал Леклера, а вскоре монегаска опередил и Антонелли.
В итоге первая тройка до финиша больше не изменилась.
Результаты Гран-при Мексики
|Место
|Пилот
|Команда
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Льюис Хэмилтон
|Ferrari
|3
|Кими Антонелли
|Mercedes
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|7
|Оскар Пиастри
|McLaren
|8
|Франко Колапинто
|Alpine
|9
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
Результаты подтверждены Международной автомобильной федерацией (FIA).
Mercedes близка к победе в Кубке конструкторов
После 19 этапов из 23 Антонелли набрал 380 очков и стал недосягаемым для преследователей. Второе место в личном зачете занимает Ферстаппен с 261 очком, третье — Хэмилтон с 259. Далее следуют Расселл (250), Леклер (245) и Норрис (221).
В Кубке конструкторов лидирует Mercedes, набравшая 630 очков. Ferrari располагается на второй позиции с 504 очками, Red Bull — на третьей с 380, а McLaren — на четвертой с 371.
В прошлом сезоне чемпионом мира впервые стал Ландо Норрис, а McLaren второй год подряд выиграла Кубок конструкторов.
On top of the world ✨
#F1 #MexicoGP https://t.co/B93cdpuxNd— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Оставить комментарий