Сборная Латвии по хоккею не намерена выходить на лед против России и Беларуси даже после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских команд на международные турниры. В Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) признают, что такой отказ может обернуться техническим поражением, однако менять позицию пока не собираются.

При этом остается неясным, каким образом Международная федерация хоккея (IIHF) сможет реализовать решение суда, сообщает программа TV3 «900 секунд».

«Мы шокированы и разочарованы»

Решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международную арену вызвало неожиданную реакцию в Латвийской хоккейной федерации. Генеральный секретарь ЛХФ Робертс Плявейс признал, что такой исход судебного разбирательства стал сюрпризом для многих представителей хоккейного сообщества.

«Это решение стало совершенно неожиданным, и мы, как и весь остальной мир, шокированы и разочарованы таким окончательным результатом», — заявил он в эфире TV3.

По словам Плявейса, решение арбитража фактически уже невозможно оспорить. Однако это не означает, что российские сборные автоматически смогут вернуться на ближайшие чемпионаты мира без дополнительных организационных решений.

Пока неизвестно, какие именно действия предпримет Международная федерация хоккея.

«На сегодняшний день у нас нет никаких признаков того, в каком направлении начнут разворачивать этот корабль», — отметил представитель ЛХФ.

Латвия не намерена играть против России и Беларуси

Несмотря на решение CAS, позиция Латвийской хоккейной федерации остается прежней. Плявейс подчеркнул, что латвийская сторона будет руководствоваться действующим законодательством и не планирует проводить матчи против российских и белорусских сборных.

«Мы совершенно точно будем действовать в рамках того, что будет разрешено, и на данный момент мы не планируем играть против россиян или белорусов», — заявил генеральный секретарь ЛХФ.

Таким образом, даже если российская команда вновь окажется среди участников чемпионата мира, это не означает, что сборная Латвии согласится выйти против нее на лед.

При этом окончательные действия федерации будут зависеть от того, какие правила и процедуры установит IIHF.

Возможное последствие — техническое поражение

Один из наиболее сложных вопросов заключается в том, что произойдет, если Латвия и Россия окажутся соперниками на международном турнире. По предварительной оценке, отказ латвийской команды от матча может привести к техническому поражению.

Однако в ЛХФ признают, что ситуация практически беспрецедентна для международного хоккея. Поэтому пока нельзя с уверенностью сказать, ограничатся ли последствия техническим результатом одного матча или возникнут дополнительные санкции.

Федерации предстоит дождаться разъяснений IIHF, прежде чем можно будет оценить все возможные сценарии.

Вернуть Россию на ближайший чемпионат будет крайне сложно

Помимо политических и правовых вопросов, возвращение российских сборных создает серьезные организационные проблемы. Плявейс напомнил, что подготовка чемпионатов мира начинается за несколько лет до проведения турниров. Заранее определяются составы групп, расписание матчей, размещение участников, продажа билетов и условия телевизионных трансляций.

Если в уже сформированную систему потребуется добавить еще одну сборную, организаторам придется пересматривать целый ряд договоренностей.

«Включение одной страны в систему чемпионата, разработанную за два-три года до его проведения, на мой взгляд, практически невозможно», — считает Плявейс.

Таким образом, даже при наличии решения арбитража его практическое исполнение может оказаться значительно сложнее, чем формальное восстановление права на участие.

Другие федерации тоже не спешат поддерживать Россию

Латвийская хоккейная федерация поддерживает контакты с коллегами из других стран, обсуждая возможные последствия решения CAS. По словам Плявейса, в ходе этих разговоров не наблюдается поддержки возвращения российских сборных на международные соревнования.

«Это решение никоим образом не изменило позицию стран в отношении войны, начатой Россией в Украине», — подчеркнул он.

При этом отсутствие поддержки возвращения России не означает, что все национальные федерации уже договорились о совместном бойкоте или других конкретных действиях. Пока речь идет прежде всего о сохранении прежних позиций.

Что будет дальше

Ключевое решение теперь предстоит Международной федерации хоккея, которая должна определить порядок исполнения постановления арбитража. От этого будут зависеть состав участников будущих чемпионатов, возможные изменения турнирной системы и последствия отказа отдельных сборных играть против России.

Латвия, со своей стороны, пока не намерена отказываться от установленного подхода к матчам с российскими и белорусскими командами.

Однако окончательно оценить спортивные и юридические последствия этой позиции можно будет только после того, как IIHF представит конкретный механизм дальнейших действий.