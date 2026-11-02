Первая ракетка Латвии Алена Остапенко поднялась на одну строчку в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь занимает 25-е место в одиночном разряде. При этом в парном рейтинге латвийская теннисистка потеряла три позиции и опустилась на 15-е место.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко улучшила свое положение в обновленном мировом рейтинге WTA. Несмотря на отсутствие выступлений на прошлой неделе, она поднялась с 26-го на 25-е место в одиночном разряде, сообщает агентство LETA.

На этой неделе Остапенко также не планирует участвовать в соревнованиях. Ее следующим турниром должен стать итоговый турнир сезона WTA в парном разряде, запланированный на следующую неделю.

Как изменились позиции других латвийских теннисисток?

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая поднялась на две позиции и теперь занимает 173-е место. Беатрисе Зелтиня улучшила результат на одну строчку, расположившись на 398-м месте.

Заметного прогресса добились и другие представительницы Латвии:

Элза Томасе — 687-е место (+1).

Сабине Рутлаука — 716-е место (+26).

Аделина Лачинова — 729-е место (+43).

Даниэла Висмане — 819-е место (+123).

Диана Марцинкевич — 926-е место (+24).

Даниэла Дарта Фелдмане — 1303-е место (+26).

Завершившая профессиональную карьеру Анастасия Севастова потеряла пять позиций и находится на 837-м месте.

Анна Озерова опустилась на три строчки — до 1441-го места.

Кто возглавляет мировой рейтинг?

Лидером одиночного рейтинга WTA остается представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второе место занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко, третье — россиянка Мирра Андреева.

На четвертую позицию поднялась американка Кори Гауфф, опередившая соотечественницу Джессику Пегулу. Шестое место занимает украинка Элина Свитолина, седьмое — чешка Каролина Мухова.

На восьмую строчку поднялась Линда Носкова из Чехии, девятой идет полька Ига Швёнтек, а замыкает первую десятку украинка Марта Костюк.

Остапенко потеряла три позиции в парном рейтинге

В парном разряде Алена Остапенко опустилась на три строчки и занимает 15-е место. Дарья Семенистая, напротив, улучшила свою позицию на одну строчку и находится на 189-м месте.

Беатрисе Зелтиня поднялась на пять позиций — до 262-го места, а Элза Томасе также прибавила пять строчек и занимает 598-е место.

Наиболее заметного прогресса среди латвийских теннисисток добилась Даниэла Висмане, поднявшаяся сразу на 262 позиции — до 752-го места. Даниэла Дарта Фелдмане улучшила результат на 115 строчек и теперь занимает 826-е место.

Еще восемь латвийских теннисисток располагаются за пределами первой тысячи парного рейтинга.

Первое место в мировом рейтинге парного разряда сохраняет представительница Чехии Катерина Синякова.