Даже если российские хоккеисты получат право вернуться на международные соревнования, попасть в Финляндию им может оказаться непросто. В Хельсинки рассматривают возможность ограничить въезд спортсменов из России на национальном уровне — независимо от решений международных спортивных организаций.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна намерена самостоятельно добиваться ограничений на въезд российских спортсменов, не дожидаясь согласованных решений всего Евросоюза.

Как сообщает финская газета Helsingin Sanomat, одним из возможных инструментов могут стать изменения визовых правил, которые позволят препятствовать въезду спортсменов из России для участия в международных турнирах.

По словам Валтонен, пока продолжается война России против Украины, российским спортсменам не место на территории Финляндии.

Спортивное решение ещё не гарантирует въезд

Заявление главы финского МИД прозвучало на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое, согласно опубликованной информации, открывает российским хоккеистам возможность добиваться возвращения на чемпионат мира 2027 года.

Однако в Хельсинки дают понять, что решения спортивных инстанций не отменяют полномочий государства контролировать въезд иностранных граждан.

Таким образом, даже при восстановлении права на участие в международных соревнованиях российские хоккеисты могут столкнуться с отдельными визовыми ограничениями.

Финляндия намерена действовать самостоятельно

Валтонен заявила, что в ближайшие дни намерена добиваться принятия необходимых мер. Ранее она уже обращалась к коллегам из стран Евросоюза с предложением ограничить доступ российских спортсменов в Шенгенскую зону.

По информации Helsinki Times, Европейская комиссия изучает возможные меры, однако Финляндия не исключает самостоятельных действий.

Против возвращения России на международные хоккейные турниры выступил и председатель финского парламента Юсси Халла-ахо. Он предложил рассмотреть возможность бойкота соревнований с участием российской сборной, если война в Украине продолжится.

Что решил спортивный арбитраж

30 октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении российских сборных от соревнований сезона 2026/2027.

Арбитраж счёл недостаточно обоснованными доводы о рисках безопасности, которыми федерация объясняла запрет.

IIHF выразила разочарование вердиктом, но заявила, что будет его исполнять. При этом федерация подчеркнула, что возвращение российских команд потребует пересмотра календаря, состава участников, логистики и мер безопасности.

Особенно сложная ситуация возникла вокруг чемпионата мира среди мужчин, который должен пройти с 14 по 30 мая 2027 года в немецких Дюссельдорфе и Мангейме.

Германия также выступает против возвращения российской сборной. Представители немецкого хоккея допускают даже отказ от проведения турнира, поскольку участие России может повлечь дополнительные расходы на безопасность и организационные сложности.

Против возвращения России выступают и другие страны

Решение CAS вызвало негативную реакцию не только в Финляндии. С критикой выступили представители хоккейных федераций Швеции, Чехии, Канады и Украины.

Отдельную обеспокоенность вызывает вопрос о составе участников чемпионата мира. Если Россия вернётся в элитный дивизион, организаторам придётся определить, как включить её в уже сформированный турнир.

Одним из обсуждаемых рисков стала возможная потеря места сборной Украины, которая завоевала право выступить в высшем дивизионе после длительного перерыва. Однако окончательного решения о составе участников пока нет.

Тем временем Швеция также изучает возможность отказа в визах российским и белорусским спортсменам. Таким образом, вопрос их возвращения на международные соревнования постепенно выходит за рамки спортивного права и становится предметом решений национальных правительств.

Пока Финляндия не ввела новый запрет на въезд российских хоккеистов. Речь идёт о политической инициативе и поиске правовых механизмов её реализации. Но уже очевидно, что решение CAS само по себе не гарантирует российским спортсменам беспрепятственного участия во всех международных турнирах.