Сборная Норвегии не будет играть против команды России на чемпионате мира 2027 года в Германии. Об этом сообщается на сайте Норвежской хоккейной ассоциации (NIHF).

«Исходя из текущей ситуации и имеющейся на сегодняшний день информации, Норвегия не будет играть против России на чемпионате мира, который пройдет в Германии в мае 2027 года. Остальные матчи в группе состоятся в обычном режиме. Об этом было сообщено совету федерации IIHF», — говорится в заявлении NIHF.

В организации заявили, что твердо придерживаются позиции, что Россия должна быть отстранена от участия во всех международных чемпионатах, пока продолжается военный конфликт на Украине.

«В то же время это решение продиктовано нашей ответственностью за обеспечение безопасности и благополучия наших игроков, персонала команды и их семей. По нашей оценке, участие в матчах против России в нынешних условиях может создать серьезные риски для безопасности наших игроков и членов команды. Поэтому наш главный приоритет — их психическое здоровье, благополучие и личная безопасность», — добавили в NIHF.

Как сообщал bb.lv, Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее обязал международную федерацию (IIHF) допустить российские сборные, которые были отстранены с 2022 года из-за военной операции на Украине. IIHF после решения CAS заявила, что разочарована, но признает авторитет суда. При этом пока неизвестно, как будет осуществляться допуск россиян на турниры.